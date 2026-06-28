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Asturias gana el Relevo Inclusivo del Campeonato de España en Edad Escolar

El asturiano Pablo Jove se proclamó subcampeón de España de la categoría cadete

El equipo asturiano, en Tudela

El equipo asturiano, en Tudela / LNE

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N. L.

Asturias se impuso ayer en el Relevo Inclusivo Escolar celebrado en el marco del Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar y por Autonomías celebrado en Tudela, con un tiempo de 1:11:01 y alineando a los triatletas Álvaro Cerro y Noa Álvarez, y el triatleta paralímpico Roque Suárez. La segunda posición era para Andalucía, y el bronce para la Comunidad Valenciana, con Galicia y el segundo equipo de Asturias en la cuarta y quinta plaza. En el global de las competiciones, tras dos días de carreras individuales y por Relevos Mixtos, la selección del Principado alcanzó la decimosegunda posición entre las 18 federaciones autonómicas presentes (todas menos Ceuta) en el nacional en Edad Escolar; y en el puesto decimotercero del nacional por Autonomías absoluto. Además, el asturiano Pablo Jove se proclamó subcampeón de España de la categoría cadete en la primera jornada del campeonato nacional, por detrás del madrileño Marco Hernández y superando al andaluz Jaime Ramirez.

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