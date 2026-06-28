El Club Oriente Atletismo suma tres medallas en el Campeonato de España de Carreras por Montaña, esta vez en el Abeduriu Trail Race (El Entrego)
En la presente temporada ya llevan conseguidas cincuenta y una preseas, diez de ellas en Nacionales
Los atletas del Club Oriente Atletismo (COA), dirigido por Paco Martínez Soliño, cosecharon tres nuevas medallas en el Campeonato de España de Carreras por Montaña, celebrado el sábado dentro del Abeduriu Trail Race, en El Entrego. Cinco representantes del club formaron parte de las distintas selecciones asturianas en una jornada marcada por el alto nivel competitivo y por unas condiciones meteorológicas muy exigentes, con ola de calor y mucha humedad.
Asturias conquista el oro júnior con presencia del COA
El primero en tomar la salida fue Dani Palacios, en categoría júnior. La selección asturiana partía como una de las favoritas y cumplió los pronósticos al proclamarse campeona de España. Dani firmó una gran actuación y finalizó en una meritoria duodécima posición.
En categoría juvenil femenina, Natalia Menéndez y Nuria Prieto formaron parte del combinado asturiano, que logró la quinta plaza por equipos. Natalia terminó en el vigesimoquinto puesto, mientras que Nuria tuvo que retirarse debido al excesivo calor.
En la prueba absoluta femenina, Sara Herrero consiguió una destacada vigesimosegunda posición y contribuyó de forma importante a que la selección asturiana lograra la medalla de bronce.
Víctor Mier suma otro título nacional para Asturias
Por último, Víctor Mier integró el equipo absoluto masculino de Asturias, que se proclamó campeón de España. El atleta del COA terminó en la decimocuarta plaza en un campeonato de muchísimo nivel y disputado en condiciones especialmente difíciles, con la carrera celebrándose a las 15.00 horas bajo un calor extremo.
Con estas tres nuevas medallas, el Club Oriente Atletismo cierra la primera parte de la temporada con un total de 51 preseas, diez de ellas conseguidas en campeonatos de España.
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