Luis Climent, una maniobra para la historia del rally y del Princesa de Asturias: "Salió bien"
El valenciano será homenajeado en Pandenes (Cabranes), donde hizo un mítico adelantamiento en el rally Príncipe: "Asturias es la región donde hay más afición"
Valentía y algo de fortuna. Luis Climent necesitó de esas dos cosas para protagonizar en 1990 un adelantamiento que ha quedado para siempre en la memoria de los aficionados al rally. La valentía de un joven de 24 años que, a los mandos de un Opel Corsa, adelantó en el Rally Príncipe al inglés Robert Phillips justo a la salida de una cerrada curva, en Pandenes (Cabranes), donde tiró de freno de mano mientras su rival maniobraba para dejarlo atrás de una manera espectacular. La fortuna la tuvo porque el adelantamiento quedó registrado en una serie de imágenes que lo hicieron eterno, inolvidable. Tanto que hoy se va a descubrir una placa conmemorativa en el lugar donde se produjo y allí estará el piloto valenciano para verlo.
Luis Climent regresa a Asturias para revivir su maniobra más recordada
"Tengo buenos amigos en Asturias, Luis Rivaya fue el que me dijo que tenía que ir en una fecha determinada con motivo de la famosa foto, poco más sé, salvo que voy a estar con amigos", explica Luis Climent poco antes de llegar a la región. El expiloto dice sentirse como en casa cuando viene a Asturias, "el sitio de España donde más afición hay al rally", un lugar donde se nota esa "cultura". "Cuando iba a correr allí cualquiera sabía lo que había pasado y no hacía falta ser una persona destacada para que te conocieran. Además, es una gran familia", añade.
Sobre su adelantamiento, rememora que iba con el copiloto José Antonio Muñoz, que el entonces Rally Príncipe era "muy largo, de 25 o 26 tramos cronometrados, más de 1.300 kilómetros", y que ellos salían por detrás del inglés Robert Phillips, que pilotaba un Ford Sierra RS Cosworth. "Salí por detrás de él, yo llevaba un coche ratonero, lo cogimos en el cruce de Pandenes, había una curva ciega y lo cogimos justo a la salida de la curva, antes del cruce, él estaba maniobrando y nosotros, con el ímpetu de la edad... tiré de freno de mano y salió todo como lo tenía en la cabeza. No tiene por qué salir bien pero salió, con la suerte de que había una cámara que lo grabó todo en vídeo y fue foto de portada, lo que hizo que quedara inmortalizado", rememora el valenciano.
Luis Climent, que por entonces no conducía un coche oficial, acabó sexto de ese Rally Príncipe, "por detrás de dos magníficos pilotos asturianos, Cele Foncueva y Juan Carlos Otamendi; el Príncipe de Asturias siempre fue un rally de mucho nivel", explica. De su Opel Corsa señala que era "un matagigantes".
La pasión por el rally sigue intacta
La pasión por el rally se mantiene y Luis Climent sigue corriendo en rallies históricos y otras aventuras: "Esto lo tienes dentro, nunca he dejado de estar relacionado con el rally, hago algunas carreras de históricos y el pasado mes de febrero gané el Rally de Montecarlo de Coches Históricos, que nunca lo había ganado un español; el año pasado fui segundo y este año logré ganarlo". Y es que, añade Climent, "mi vida han sido las carreras, me lo han dado todo, y lo sigo estirando todo lo que puedo, desde crío estuve viendo rallies a pie de cuneta y, si Dios quiere, me iré viendo rallies a pie de cuneta".
Del ahora Rally Princesa destaca que se haya sabido adaptar tan bien al cambio de asfalto a tierra. "Siempre ha tenido mucho nivel, es un sitio donde el aficionado sabe y con una magnífica organización, un rally emblemático: tiene mucho mérito que se pongan a organizarlo en tierra y mantenga ese nivel tan alto", sentencia un piloto que hoy revivirá la maniobra que le hizo inmortal.
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