Pepe Álvarez logra en el rally Picos de Europa su primera victoria asboluta

El ovetense Pepe Álvarez logró ayer en el Rally Picos de Europa su primera victoria absoluta, copilotado por Diego Sustacha y con el Hyundai i20 N5. El tres veces campeón de España de monomarcas lo logró tras los sobresalientes cronos marcados en el tramo de Labra. Álvarez dedicó la victoria a su abuelo Ángel de Celis Cuyar, uno de los fundadores de la organización del Rally Princesa de Asturias.

Primera victoria absoluta para Pepe Álvarez

Segundo fue Manuel García, con un C3 Rally2, y tercero Gorka Antxustegi, con un Clio Williams. En Grecia, en el Rally Acrópolis, el cangués Alejandro Cachón cedió una plaza del WRC2 al catalán Jan Solans y es cuarto. Esta categoría la encabeza Andreas Mikkelsen, con Skoda. El líder absoluto es el belga Thierry Neuville.

Noticias relacionadas

Alberto Ordóñez sube al podio en Extremadura

En Extremadura, en el Rally de la Vendimia, venció Miguel Fuster (Recalvi Team), seguido de Daniel Solà, ambos con Skoda Fabia RS Rally2. Tercero fue el asturiano Alberto Ordóñez, con C3 Rally2. Por último, los asturianos Emilio Arias y Enrique Velasco ganaron por segundo año consecutivo el Rally de León.