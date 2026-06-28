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El Telecable Gijón de hockey patines entrega su máxima distinción a César Álvarez

Enol Solar Pérez recibe el premio Pilar Sánchez Vicente al jugador o jugadora que mejor compagina deporte y estudios

Espicha de despedida del año del Telecable

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El Telecable Gijón de hockey patines despidió la temporada reuniendo a la familia y para ello nada mejor que una espicha en la que juntarse antes de las vacaciones.

Reconocimiento a una vida ligada al club

El acto sirvió para entregar la insignia de oro, la mayor del club y que hasta ahora solo tenía Xuan Naves, antiguo presidente, a César Álvarez, socio número 1, padre de un jugador y una jugadora, primer patrocinador con Biesca Armarios, miembro de la junta directiva hasta este año y ahora abuelo de dos jugadores.

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Además, la escritora Pilar Sánchez Vicente entregó el premio que lleva su nombre al jugador o jugadora que mejor compagina deporte y estudios a Enol Solar Pérez.

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