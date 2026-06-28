La tensión en La Celeste, "una grieta interna": esto es lo que opina la prensa uruguaya del culebrón ante España

"De las luchas internas con Luis Suárez se crearon grietas entre los jugadores y Bielsa". La derrota de Uruguay frente a España (0-1) no fue solo una eliminación deportiva en la fase de grupos del Mundial. Fue, sobre todo, la confirmación de un cierre de ciclo marcado por la polémica, las tensiones internas y la sensación generalizada de que el proyecto de Marcelo Bielsa al frente de la selección charrúa ha terminado.

El partido se rompió en el minuto 41. Álex Baena marcó el 0-1 tras un centro de Marcos Llorente y una respuesta muy floja de Fernando Muslera, arquero charrúa. En la misma jugada, Manuel Ugarte cayó lesionado y tuvo que ser retirado en camilla. Un minuto fatal para los uruguayos. En el descanso, además, Muslera no salió a jugar la segunda parte. Una decisión que, según se supo después, partió del propio guardameta, que asumió la culpa y pidió disculpas "a todo el pueblo uruguayo".

El segundo gran incendio llegó en el minuto 56. Bielsa sustituyó a Federico Valverde, capitán y referente del equipo, para dar entrada a Federico Viñas, delantero del Oviedo. El técnico justificó la decisión por la búsqueda de mayor presencia ofensiva. Pero la imagen que quedó fue muy distinta. Valverde salió muy contrariado, sin cruzarse con Bielsa, se tapó la boca con la camiseta y se le vio emocionalmente roto en el banquillo. En medios uruguayos se ha hablado abiertamente de "distanciamiento total" con el seleccionador. El conflicto, eso sí, no nació en el partido ante la Roja.

Tras el encuentro, Bielsa hizo autocrítica, aunque tuvo una salida de tono con una periodista, al meterle prisa para que hiciese la pregunta. "No le dejé nada al fútbol uruguayo", admitió, antes de reconocer que Uruguay "debería haber conseguido siete puntos" y se fue con apenas dos. Mathías Olivera y José María Giménez describieron un vestuario "jodido", "destruido" y en una situación "durísima".

Para entender mejor el contexto, LA NUEVA ESPAÑA habló con Franco Lómez, jefe de prensa del Club Deportivo Maldonado y colaborador en Genius Sports en Uruguay. "El proceso de Bielsa venía con grandes resultados, incluso históricos, como ganarle a Brasil o a Argentina en Argentina, hasta el desastre de la Copa América con el culebrón de Luis Suárez y sus declaraciones", explica. Lómez señala al delantero uruguayo como uno de los grandes detonantes. "Hubo una lucha interna porque Bielsa no lo llamó y a Suárez no le gustó. En mi opinión, gran parte de la culpa fue de Suárez. Ahí se creó una grieta entre los jugadores y el técnico". El periodista charrúa también señala un cúmulo de errores deportivos. "Fue una sucesión de malas decisiones. Que atajara un portero que no había jugado en toda la eliminatoria, o que Ronald Araújo, José María Giménez y Giorgian de Arrascaeta viajaran al Mundial sin estar al cien por cien".

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Sobre Viñas, Lómez no quiso cargar contra el delantero del Oviedo. "Para mí rindió, pero en un equipo sin ideas cuando recibes un gol, no se puede juzgar mucho. Tendría que seguir", asegura.