La Travesía Degaña-Ibias de bicicleta de montaña comienza con el calor como protagonista

La Travesía Degaña-Ibias de bicicleta de montaña comenzó ayer con 124 corredores, de los cuales tres no pudieron concluir por avería, lesión y caída, saliendo de Cerredo en dirección a San Antolín de Ibias. El calor fue protagonista, sobre todo en el tramo final de la marcha, que por lo demás transcurrió sin contratiempos y con el disfrute de sus participantes, muchos de ellos fijos en esta consolidada cita, que cumple su 27.ª edición.

El calor marca la primera etapa

Los participantes culminaron la primera parte de los casi 78 kilómetros del recorrido en Pelliceira, en el límite de Asturias con Galicia, donde comieron y se reagruparon antes de dirigirse hacia San Antolín de Ibias.

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