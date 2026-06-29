Edu Pérez-Landaluce, mejor asturiano en un el campeonato de España de ciclismo en ruta que ganó Marcel Camprubí

Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5) es el nuevo campeón de España de ciclismo en ruta tras ganar en Sabiñánigo (Huesca) por delante de Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), que llegó a cinco segundos, y Urko Berrade (Kern Pharma), a once.

Pérez-Landaluce y De la Calle, mejores asturianos

El mejor asturiano fue el ovetense Edu Pérez-Landaluce (Óbidos), 38.º, a 7:23 del ganador. Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) fue 39.º, con el mismo tiempo que Landaluce.