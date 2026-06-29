Edu Pérez-Landaluce, mejor asturiano en un el campeonato de España de ciclismo en ruta que ganó Marcel Camprubí
Hugo de la Calle llegó un puesto por detrás y en el mismo tiempo que le ovetense
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5) es el nuevo campeón de España de ciclismo en ruta tras ganar en Sabiñánigo (Huesca) por delante de Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), que llegó a cinco segundos, y Urko Berrade (Kern Pharma), a once.
Pérez-Landaluce y De la Calle, mejores asturianos
El mejor asturiano fue el ovetense Edu Pérez-Landaluce (Óbidos), 38.º, a 7:23 del ganador. Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) fue 39.º, con el mismo tiempo que Landaluce.
Suscríbete para seguir leyendo
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
- Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Cuatro adolescentes de Avilés ultiman los detalles para irse a estudiar a Norteamérica gracias a Amancio Ortega: 'Vamos abiertos a todo
- Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Aitana, la 'superestrella' que se corona en Avilés ante 20.000 fans en su noche de cumpleaños