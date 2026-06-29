Éxito de una Travesía Degaña-Ibias de bicicleta de montaña que está de cumpleaños

La Travesía Degaña-Ibias cerró ayer su 27.ª edición sin contratiempos, con 121 participantes tomando la salida de la segunda y última jornada para recorrer los cerca de 53 kilómetros del trazado previsto entre San Antolín de Ibias y La Collada de Cerredo. Se hizo sin reagrupamientos, permitiendo así que cada participante lo hiciera según sus fuerzas y necesidades.

Un recorrido exigente por el suroccidente asturiano

El recorrido, exigente por sus alrededor de 2.000 metros de desnivel, ofrece también la belleza del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que complica su organización, pero que aporta un marco incomparable para los que tienen la fortuna de completarlo. Todo fue más sencillo por la bajada de las temperaturas, que hizo más agradable el recorrido.

Fue un año especial precisamente para la organización, para el Club Ciclista BTT El Rozón, que cumple 30 años, en 27 de los cuales ha logrado sacar adelante esta emblemática travesía. El sábado se quiso dar testimonio de toda esa trayectoria grabando un podcast, conducido por Javier Fernández, en el que participaron el presidente del club, Miguel Ángel Fernández, y el secretario, Jaime Gareth. También se contó con algunos participantes veteranos, de los que más ediciones llevan a sus espaldas, como Marco Prieto. Una charla a lo largo de la que se analizó la evolución de la travesía.

Homenaje, convivencia y mirada a la próxima edición

La jornada de ayer, con la que se cerró esta 27.ª edición, concluyó con una comida de confraternización en la que se entregaron diferentes detalles a los participantes más veteranos, a los más jóvenes, y en la que se tuvo un emotivo recuerdo hacia uno de los impulsores de esta travesía y que, tras su fallecimiento, le ha dado nombre: “Travesía Degaña-Ibias, Memorial Vega”. A la comida asistieron la teniente de alcalde de Ibias, Isabel Arandojo, y el alcalde de Degaña, Óscar Ancares.

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Un montón de estímulos que servirán a los organizadores para olvidar un poco todo el trabajo que supone poner en marcha este proyecto y les dará fuerzas para una nueva edición, la vigésimo octava.