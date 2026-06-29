Pablo Carreño gana por primera vez en Wimbledon y se citará con Rafa Jodar en segunda ronda

El tenista asturiano Pablo Carreño consiguió este lunes su primera victoria en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se juega sobre hierba, después de que su rival, el canadiense Denis Shapovalov, se retirara por unas molestias en el hombro cuando el español iba ganando por dos sets a cero (6-3 y 7-6(7)). El gijonés, de 34 años, había caído en primera ronda en sus siete participaciones en el grande británico.

Carreño se medirá a Rafa Jódar en segunda ronda

Carreño se verá las caras en segunda ronda con Rafa Jódar, que se impuso al británico Félix Gil por 6-3, 6-3 y 7-5, al que ya se enfrentó en octavos de Roland Garros con victoria para el de Leganés. El tenista gijonés salió a la pista muy concentrado y con el objetivo de romper el maleficio en el torneo británico, aspecto que se demostró desde el comienzo del partido cuando consiguió un break tempranero que le permitió adelantarse en el marcador por 3-0.

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Shapovalov se retira por molestias en el hombro

El asturiano consiguió mantener la ventaja, a pesar de que el canadiense le puso en complicaciones en varios juegos, pero Carreño levantó las siete bolas de rotura en contra y cerró la manga por 6-3. En la segunda, ambos tenistas se mostraron sólidos al saque y no dieron ninguna alternativa a su rival, por lo que el set se tuvo que decidir en el tie-break, donde los dos jugadores desperdiciaron un punto para llevarse el tanteo. Con 8-7 en favor del asturiano, Shapovalov requirió asistencia por un golpe en el hombro y, tras perder el tie-break, decidió retirarse del partido por la dolencia, para dar la primera victoria a Carreño en el Grand Slam británico.