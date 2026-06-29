Pandenes inaugura la curva Luis Climent como homenaje a su histórico adelantamiento
Una maniobra icónica
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El piloto de rally valenciano Luis Climent descubrió este domingo una placa en su honor –en la imagen– en la localidad de Pandenes (Cabranes) en el lugar donde realizó una espectacular maniobra para adelantar al inglés Robert Phillips en el rally Prínicipe de 1990.
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