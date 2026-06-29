El piloto asturiano Alejandro Cachón, tercero en el rally Acrópolis
El cangués corrió cuidando la mecánica y evitando piedras y pinchazos
L. I. P.
Valioso podio el conseguido en el Rally EKO Acrópolis de Grecia por el cangués Alejandro Cachón, que logró llevar a meta sin grandes problemas el GR Yaris Rally2 del equipo MSI de Teo Martín. Su tercera plaza en esta sexta cita puntuable para el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) le sitúa al frente de la categoría WRC2 Challenger y segundo en la WRC2. En la primera clasificación le sigue el francés Léo Rossel, con un Lancia Ypsilon HF Rally2, mientras que en WRC2 el líder es el finlandés Roope Korhonen, que compite con un coche similar al del piloto asturiano, copilotado por Borja Hernández Rozada.
Gestión clave en los tramos de tierra
El asturiano marcó en el país heleno un scratch en su categoría y sufrió la rotura del parabrisas por el impacto de una piedra. Inicialmente se pensó que el incidente había sido intencionado, pero el equipo verificó que fue una piedra despedida por el propio coche. Cachón realizó una carrera prudente para evitar daños mecánicos. Con los tramos de tierra plagados de piedras, pinchar y hundirse en la clasificación era fácil, por lo que gestionó el rally con el objetivo de obtener el mayor número de puntos posible.
Ogier gana y Villa abandona en Italia
El rally lo ganó el francés Sébastien Ogier, pluricampeón del mundo, con Toyota, seguido por el belga Thierry Neuville, con Hyundai. Por otro lado, el colungués Javier Villa, que competía en Italia en la 65.ª edición de la Coppa Paolino Teodori, abandonó por el incendio de su vehículo. Villa había marcado el mejor crono de la categoría 1 en los entrenamientos.
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