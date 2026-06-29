La revolución habitual en el Alimerka Oviedo Baloncesto: el club busca las piezas para construir otro proyecto de éxito

El Alimerka Oviedo avanza en la construcción de una plantilla con la que volver a ilusionar a su afición después de perder a algunos de los grandes referentes del pasado curso, en el que se clasificó para disputar la Final a 4 por el ascenso a la ACB contra todo pronóstico. El último en anunciar su salida fue Marques Townes, su máximo anotador y uno de los jugadores más cotizados de la categoría, al que trataron de retener con una oferta importante, pero que buscará un nuevo destino.

Un verano de cambios en la entidad

El equipo asturiano, en cualquier caso, afronta un verano bastante similar a otros, sobre todo a los que vienen después de hacer una buena temporada. Jugadores con poco cartel cuando llegan a Oviedo se revalorizan y terminan marchándose cuando les llegan ofertas de superior categoría o más atractivas económicamente. Una de las principales diferencias puede estar en que el traslado al Palacio y el crecimiento en cuanto a masa social les permite dar un pequeño salto económico, aunque siguen lejos de los grandes presupuestos de la categoría.

Miki López

Duscak y Parham dan el salto

En casos como el de Dan Duscak, que jugará en el Bilbao Basket de la ACB la próxima temporada, se cumple el objetivo por el que vino a Oviedo. El base esloveno estuvo tres años en el OCB, fue una pieza clave para el entrenador Javi Rodríguez, y su evolución le ha permitido dar el salto de categoría. Otro caso es el de Greg Parham, que llegaba de la liga portuguesa y que demostró que puede ser importante en Primera FEB. El estadounidense jugará la próxima campaña en el Covirán Granada, un recién descendido a Primera FEB y favorito al ascenso.

Más bajas en el bloque ovetense

Tampoco va a seguir Robert Cosialls, uno de los capitanes y que ha hecho tres magníficas temporadas en Oviedo. En este caso, su destino es una incógnita, como el de Calvin Hermanson, que tampoco seguirá la próxima campaña.

La marcha de Íñigo de la Villa

La gran sorpresa del verano para el OCB ha sido, sin duda, la marcha de Íñigo de la Villa, director deportivo del club, que pasa a ocupar ese cargo en el Movistar Estudiantes, club del que procede y al que regresa tras el cambio de propiedad en el club madrileño. Su trabajo en Oviedo ha sido excelente y ahora el club tendrá que buscar un perfil que lo cubra, aunque el madrileño ha dejado buena parte del trabajo hecho y eso hace que su reemplazo sea menos urgente.

Renovaciones para sostener el proyecto

Todas estas salidas destacan más por lo que se vivió la pasada temporada, con el Palacio volcado con el equipo, pero en absoluto son más que en años anteriores. El club anunció la renovación de tres jugadores clave, Raúl Lobaco, Francis Nwaokorie y Alonso Faure, y del canterano Jorge Arias, que entró en la rotación del equipo y que ha dado un salto enorme. El equipo cuenta, además, con Daniil Shelist, con contrato en vigor. Fede Copes y Pablo Longarela, que tuvieron poco protagonismo, también tienen contrato, aunque no es segura su continuidad.

Noticias relacionadas

Fichajes con buen cartel

En cuanto a los refuerzos, ya se han anunciado los de Pjay Smith, Zaire Williams y Brock Wisne, todos ellos con muy buen cartel. Con la subida al primer equipo de Diarra, procedente del vinculado de la Universidad, faltarían como mucho tres fichajes para dar una plantilla ambiciosa y que, si todo va bien, acabará provocando el mismo problema: será difícil de mantener.