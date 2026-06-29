Así fue la Travesía San Pedro: los reyes de San Lorenzo Lucas Costa y Alba Ortiz se imponen en una jornada durísima

Lucas Costa y Alba Ortiz fueron de nuevo los reyes de la Playa de San Lorenzo. Ambos revalidaron título después de conquistar la vigésimo séptima edición de la Travesía de San Pedro. Era la primera parada del XII Circuito de Travesías a nado Gijón 2026, valedera para la Copa de España de Aguas Abiertas y organizado por el Patronato Deportivo Municipal y con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. Costa fue el vencedor de la categoría masculina y Ortiz de la femenina. No sorprendió, porque los dos ya fueron el año pasado los ganadores y eran los favoritos de nuevo. En esta ocasión, Costa, que le sacó solo tres segundos a Ortiz, se llevó una de las ediciones más duras que se recuerdan por las complejas condiciones metereológicas. Las rachas de viento llevaron al límite la histórica prueba; incluso durante la jornada de domingo se valoró la posible suspensión. Pero este lunes el tiempo dio una pequeña tregua, mínima, suficiente. Y en la mar venció de nuevo Lucas Costa, un gallego que es el rey de la Playa de San Lorenzo. “Seguramente fue la vez que más oleaje había”, admitió Costa para resumir a la perfección la dureza de la 27.ª Travesía de San Pedro, marcada por el viento del nordeste, la lluvia, el frío y un mar con olas de hasta un metro. Las adversas condiciones hicieron temer por la celebración de la prueba en la víspera y obligaron a la organización a ampliar el tiempo máximo para completar el recorrido. Aun así, la competición pudo disputarse con normalidad y dejó una imagen para el recuerdo: decenas de personas desafiando la lluvia para acercarse a la Escalerona y recibir entre aplausos a unos nadadores que se dejaron la piel en el agua.

La prueba reina, sin aletas, comenzó a las 11.00 horas. Los participantes recorrieron los 1.900 metros que separan el dique de Santa Catalina de la Escalerona, nadando buena parte del trayecto contra el viento y un intenso oleaje. De los 155 inscritos, finalmente tomaron la salida 127 nadadores y 117 consiguieron completar el recorrido, una cifra muy destacada dadas las durísimas condiciones del mar. El gran protagonista volvió a ser Lucas Costa, natural de Ponteareas y residente en Oviedo, que conquistó su quinta Travesía de San Pedro. El nadador del CN Ponteareas cruzó la meta con un tiempo de 31 minutos y 2 segundos, apenas tres segundos por delante de su compañera de club Alba Ortiz de Guinea Bastón, vencedora femenina y segunda absoluta con 31:05. La gijonesa hizo un tiempazo y, por momentos, lideró la prueba. El tercer puesto fue para Diego Gutiérrez López, del Club Las Anclas de Castrillón, con 33:31.

Pletórico tras cruzar la meta, Costa reconocía que había sido una de las victorias más difíciles. “Estoy muy contento de volver a ganar. Seguramente fue la vez que más oleaje había. Era uno de esos días en los que estás mejor dentro que fuera. Había viento y mucha ola. Con tanta ola se me dificulta un poco el nado. Hasta que no pasamos la última boya no fui cómodo, pero bien”, explicaba. El vencedor también quiso destacar el nivel de Alba Ortiz y la igualdad que presidió la prueba. “Alba fue una rival muy fuerte. Durante la mayor parte de la carrera ella iba delante. Hoy había olas de un metro y hay que adaptar la forma de nadar”, señalaba el cinco veces ganador de la travesía gijonesa, en un reconocimiento al gran papel de su compañera de club, con la que mantuvo un intenso pulso durante buena parte del recorrido antes de decidir la victoria en el tramo final.

Ortiz, gijonesa de 29 años, también se mostraba muy satisfecha con su actuación -fue ganadora de la categoría femenina- y reconocía que las condiciones del mar favorecían su forma de competir. “Me he sentido muy bien. Estaba el mar como me gusta: había oleaje y estaba bravo. No tengo queja. Lo que más me gusta son las vistas desde el agua, pasar junto al Elogio del Horizonte y San Pedro. La mar estuvo muy movida y hubo oleaje”, afirmaba la vencedora femenina, que además firmó una brillante segunda posición absoluta. Los tiempos fueron, en líneas generales, más discretos que en ediciones anteriores debido al fuerte viento y al oleaje, que obligó a los participantes a modificar continuamente su técnica para avanzar. La organización, consciente de la dureza de la jornada, decidió además ampliar el tiempo máximo para completar el recorrido.

La jornada comenzó a las 10.36 horas con la segunda travesía con aletas, en la que participaron 24 deportistas de los 30 inscritos. El triunfo fue para Manuel García Gómez, del CN Santa Olaya, con un tiempo de 36 minutos y 30 segundos, seguido por Marco Antonio Luengo Castro (Swimperos), con 36:32. La tercera posición absoluta y la victoria femenina correspondieron a la gijonesa Iris Caravia Fernández (GASEG), que completó el recorrido en 38:03. “Ha sido muy duro. No se veía nada. Ha sido muy duro, pero lo hemos conseguido”, resumía Manuel García nada más salir del agua. Iris Caravia, por su parte, sonreía pese al enorme esfuerzo realizado y resumía su experiencia con una frase tan breve como expresiva: “Ha sido divertido”.

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Mientras la lluvia seguía cayendo sobre Gijón, decenas de personas permanecieron en la Escalerona para seguir la llegada de los nadadores. Entre aplausos, los participantes fueron abandonando la playa con visibles signos de cansancio tras una de las ediciones más exigentes que se recuerdan. Muchos recuperaron fuerzas con un chocolate con churros, compartiendo bromas después de haber superado una travesía en la que, más que nunca, el gran rival fue un mar embravecido.