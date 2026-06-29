Walter Bouzán gana en Vigo y se asegura una plaza para el Europeo de kayak de mar

Walter Bouzán Sánchez, del Club Piragüismo El Sella de Ribadesella, se impuso en la tercera Copa de España de kayak de mar, disputada en aguas de Vigo, en la categoría hombre sénior SS-1. El palista riosellano se llevó la victoria por delante de los grancanarios Jorge Vila del Rosario y Pablo St. Mary, ambos del Club Amigos del Piragüismo de Canarias.

Billete al Europeo de Brest

El triunfo permite además a Bouzán obtener plaza para representar a España en el Campeonato de Europa de kayak de mar, que tendrá lugar en Brest, Francia, del 24 al 30 de agosto.

La competición, que también lleva el nombre de Trofeo Concello de Vigo, reunió a un total de 400 participantes, 269 hombres y 131 mujeres, en representación de 56 clubes de todo el país.

Cinco medallas para El Sella

El Club Piragüismo El Sella completó una destacada actuación en aguas viguesas, con un balance de cinco medallas: una de oro, dos de plata y dos de bronce. Ese resultado permitió al conjunto riosellano ocupar la sexta posición en la clasificación final por clubes.

El oro llegó de la mano de Walter Bouzán en hombre sénior SS-1. Las medallas de plata fueron para Lucas Klas Pérez, en cadete B SS-1, y para la embarcación formada por Mateo Alonso Arias y Hans Klas Pérez, en junior SS-2.

Los bronces del club riosellano los consiguieron Javier Rosco García y Lucas Klas Pérez, en cadete SS-2, y Pablo Rosco García y Lucas Alonso Díaz, en sub-23 SS-2.

También hubo presencia asturiana en el podio máster. Ramón Ricoy Pérez, del club Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas, logró la medalla de bronce en máster SS-1, dentro del grupo de edad de 60 a 64 años.

Los podios que dieron billete europeo

En las categorías junior, sub-23 y sénior, los dos primeros clasificados obtuvieron plaza para el Campeonato de Europa de kayak de mar. Los podios fueron los siguientes:

Mujer junior SS-1

Andrea Jiménez, del Club Náutic La Vila Joiosa.

Diana Hernández, del Club Náutic La Vila Joiosa.

Elena Macho, del Club Amigos del Piragüismo de Canarias.

Mujer sub-23 SS-1

Lara Cellier, del Club Amigos del Piragüismo de Canarias.

Sara Mengual, del Club Náutic La Vila Joiosa.

María Mesa, del Real Club de Regatas de Alicante.

Mujer sénior SS-1

Chloe Bunnet, del Club Náutic La Vila Joiosa.

Judit Vergés, del Club Amigos del Piragüismo de Canarias.

Irene Gana, del Club Piragüismo Marlines de Lanzarote.

Hombre junior SS-1

Julián St. Mary, del Club Amigos del Piragüismo de Canarias.

Nino Van Der Zeeuw, del Club Náutico de Denia.

Santi Benítez, del Club Amigos del Piragüismo de Canarias.

Hombre sub-23 SS-1

Francisco José Quintana, del Club Amigos del Piragüismo de Canarias.

Josep Joan Cifre, del Club Amigos del Piragüismo de Canarias.

Yann Rohellec, del Club Piragüismo Marlines de Lanzarote.

Hombre sénior SS-1

Walter Bouzán, del Club Piragüismo El Sella de Ribadesella.

Jorge Vila, del Club Amigos del Piragüismo de Canarias.

Pablo St. Mary, del Club Amigos del Piragüismo de Canarias.

Marlines de Lanzarote, vencedor por clubes

En la competición por clubes, el vencedor en la Liga Absoluta de Kayak de Mar fue el Club Piragüismo Marlines de Lanzarote, que sumó 4.166 puntos. La segunda posición fue para el Club Amigos del Piragüismo de Canarias, con 3.371 puntos, mientras que el club local Kayak Vigo completó el podio con 1.737 puntos.

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