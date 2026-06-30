El asturiano Nacho Tuñón, más cerca del título de F4 tras serle devuelta la victoria en Portimão

El piloto asturiano de F4 Nacho Tuñón tenía esperanzas de que le fuese anulada la sanción que le privó del triunfo en una de las carreras celebradas en el circuito de Portimão, y sus esperanzas eran fundadas. El Comité de Apelación de la Federación Española de Automovilismo ha restituido el doblete logrado en Portugal por el equipo T-Code by Amtog, con lo que Tuñón suma ese triunfo a su palmarés, en una prueba en la que el segundo clasificado fue su compañero de equipo Andrej Petrovic. La decisión federativa tiene su importancia, pues el deportista ovetense da un gran salto en la clasificación del Campeonato de España de F4. Tuñón acumula 94 puntos y queda a solo seis del líder, el portugués Noah Monteiro, hijo del expiloto de Fórmula 1 Tiago Monteiro. Petrovic es tercero, con 92 puntos.

En principio, Tuñón y Petrovic habían sido sancionados con 30 segundos de penalización por no haber respetado la distancia permitida con respecto al coche de seguridad. Sin embargo, el Comité de Apelación dictamina que la reclamación que sustentó el castigo no debería haber sido admitida porque fue realizada por un competidor que no estaba directamente afectado por la situación. Tras esta vuelta a a tortilla, el campeonato de equipos está encabezado precisamente por el T-Code by Amtog. Un refuerzo moral para el equipo y para el piloto asturiano antes de afrontar su próximo reto, programado para los días 22 y 23 de agosto en el circuito del Jarama y al que presentan en plena crecida tras haber ganado también una de las tres carreras celebradas en MotorLand, en Aragón.