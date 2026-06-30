El Asunción Club de Fútbol eleva el tono contra Pumariega por un convenio para el campo de la Laboral: "Nos están toreando"

El Asunción Club de Fútbol ha estallado contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón. La directiva de la entidad deportiva ha denunciado públicamente el "ninguneo" y la "absoluta falta de transparencia" de los responsables municipales en relación con la firma del convenio para el uso y gestión del campo de la Laboral, un acuerdo que el club lleva reclamando sin éxito desde el año 2020.

Desde el colectivo deportivo cargan con dureza contra la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y el concejal de Deportes, a quienes acusan de haber estado "toreándoles con reuniones y promesas que no cumplen" desde que asumieron sus cargos en el Ayuntamiento de Gijón.

Un "agravio" que se remonta a 2020

El origen del conflicto radica en la gestión de las instalaciones. Según explican desde el Asunción CF, el club reúne "los mismos requisitos que los otros diez clubes gijoneses" que actualmente disponen de un convenio con el Patronato Deportivo Municipal (PDM) para la gestión de sus respectivos campos.

La directiva recuerda, además, la "hemeroteca" del actual ejecutivo local. En el año 2022, el Partido Popular de Gijón, con la propia Ángela Pumariega al frente antes de las elecciones, se sumó a las reclamaciones del club y respaldó la queja ante lo que el partido consideraba, por aquel entonces, una "discriminación" evidente. Sin embargo, la entidad lamenta que la postura de los populares haya cambiado radicalmente tras su llegada al gobierno local.

Advertencia legal: el plazo expira el 7 de julio

Ante el bloqueo de las negociaciones por la vía política, el Asunción CF decidió formalizar sus reclamaciones por el cauce administrativo. El pasado 7 de abril, el club remitió un escrito oficial a la vicealcaldesa solicitando formalmente el convenio o, en caso de negativa, un argumento legal que justifique el rechazo, amparándose en la Ley 39/2015.

A día de hoy, explica el Asunción Club de Fútbol, el Ayuntamiento sigue sin ofrecer una contestación, un silencio que el club censura con severidad: "La respuesta y el razonamiento no son una cortesía ni un deber ético para un político, son una obligación legal". La entidad advierte de que si la falta de respuesta se prolonga hasta el próximo 7 de julio, se convertirá formalmente en silencio administrativo, lo que agotaría esta vía formal. El Club de Fútbol Asunción anuncia, a través de su presidente, José Villanueva, Villa, que de no obtener respuesta el consistorio estará "obligándonos a acudir al juzgado".

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Villa añade que, puesto que "los convenios de los campos de futbol están sin renovar desde 2023 al habernos opuesto a su renovación en esa fecha. Al no querer hacernos convenio hemos solicitado la gestión de alguno de los demás campos, tambien por requerimiento al Patronato Deportivo Municipal vía registro, teniendo en este caso hasta setiembre para respondernos".