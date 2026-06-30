El Caja Rural-Seguros RGA da su lista para el Tour de Francia sin el ciclista asturiano Samuel Fernández
El conjunto navarro llevará las bicicletas de la marca asturiana MMR en la carrera más importante del mundo
Roberto Menéndez
El equipo español Caja Rural-Seguros RGA anunció ayer a los ocho corredores con los que correrá el Tour de Francia, que comienza el sábado en Barcelona y que disputará con las bicicletas de la marca asturiana MMR. Una lista en la que no está incluido el corredor sierense Samuel Fernández. Los elegidos son Abel Balderstone, Fernando Gaviria, Sebastian Berwick, Álex Molenaar, Joel Nicolau, Stefano Oldani, Jakub Otruba y José Félix Parra.
Caja Rural afronta con ilusión el Tour de Francia
José Miguel Martínez, director deportivo del Caja Rural, expresó la ilusión con la que el conjunto navarro, uno de los equipos invitados, afronta este reto: "Estamos muy ilusionados ante esta gran oportunidad para el equipo, participar en el Tour de Francia supone un orgullo enorme y queremos corresponder a la confianza que ASO ha depositado en nosotros dando el máximo en cada etapa y siendo fieles a nuestro estilo de correr".
Samuel Fernández se queda fuera de la lista
La ausencia de Samuel Fernández reduce mucho las opciones de que haya algún ciclista asturiano en la mejor carrera del mundo. Falta por conocerse la lista del Movistar Team, equipo en el que militan Pelayo Sánchez Mayo e Iván García Cortina, que corrió el Giro de Italia y que parece complicado que repita en la ronda gala.
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