Diego Vergara también da jaque bajo el agua: una llamativa manera de jugar al ajedrez
El campeón de España sub-18 de rápidas logra en Polonia el sexto puesto en el Mundial subacuático
El joven Diego Vergara, de Belmonte de Miranda, es uno de los ajedrecistas más destacados en estos momentos en Asturias, actual campeón de España sub-18 de ajedrez rápido y subcampeón en la modalidad convencional, con varios títulos nacionales, un octavo puesto en el Europeo sub-18 y un Elo que, reconoce, ha bajado un poco tras el anterior Mundial y está ahora situado en los 2.413 puntos.
Un Mundial inesperado bajo el agua
Lo que ha sido un poco más inesperado ha sido el sexto puesto que ha logrado en un Mundial, el de ajedrez subacuático, que ni sabía que iba a disputar. "Fui a jugar un torneo de ajedrez normal en Polonia, era un sábado y un domingo, y no sabía ni que existía eso del ajedrez subacuático; y cuando llegué me dijeron que era esta modalidad". Lejos de echarse para atrás, decidió participar en este Mundial que, asegura, fue "muy divertido".
Un reto sin reloj y con apnea
Una de las claves en este tipo de ajedrez es que no hay reloj, como en cualquier torneo convencional. El jugador tiene todo el tiempo del mundo para hacer su movimiento, pero ha de hacerlo sumergido bajo el agua. "Tienes que aguantar y quedarte en el fondo, que no es sencillo, y en el momento en que tú subes el otro tiene que bajar de inmediato o pierdes; si subes sin hacer tu movimiento, también pierdes", añade el asturiano.
A Diego Vergara le gustan "todos los deportes" y se defiende bien nadando, aunque se fue encontrando más cómodo en el agua conforme pasaban las partidas. Eso sí, advierte de que importa más el conocimiento del ajedrez que las habilidades acuáticas: "Jugó una persona que era la primera que había cruzado a nado el Canal de la Mancha, pero no sabía mucho de ajedrez y quedó bastante mal". El torneo, a pesar de su singularidad, reunió a jugadores de nivel y lo ganaron el lituano Paulius Pultinevicius, con un Elo de 2.562, y la polaca Anna Andrzejewska (1.840). Diego Vergara, único representante español, consiguió un meritorio sexto puesto en una prueba en la que había "gente de todo el mundo, buenos jugadores que se habían preparado bien". El asturiano seguirá ahora su camino, ya fuera del agua, compitiendo en la liga española de División de Honor con el Club de Ajedrez Jaime Casas de Huesca. Formado en el Vetusta, Diego Vergara logró el título de Maestro Internacional con tan solo 15 años, un título que está solo por debajo del de Gran Maestro, algo que no ha conseguido alcanzar ningún ajedrecista asturiano.
Suscríbete para seguir leyendo
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
- Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
- Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
- El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales