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Los equipos asturianos de Segunda Federación debutan ante Compostela, Eibar B y Gimástica de Torrelavega

Marino, Vetusta y Llanera acaban la temporada con Ourense, Arosa y Alavés B respectivamente

Una acción del Marino-Vetusta de la pasada temporada

Una acción del Marino-Vetusta de la pasada temporada / Miki López

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A. L.

Oviedo

Los tres equipos asturianos que militarán la próxima temporada 2026-27 en el Grupo 1 de Segunda Federación ya conocen a sus rivales. Para esta campaña, los de Asturias se las verán con los equipos de Galicia, Cantabria y País Vasco. En esta ocasión será un equipo menos de la región el que compita en esta cuarta categoría del fútbol nacional.

El calendario arranca el 6 de septiembre

El Vetusta se medirá en la primera jornada de Liga, prevista para el 6 de septiembre, al Eibar B en El Requexón; el Marino visitará al Ourense y el recién ascendido Llanera regresa a Segunda Federación visitando a la Gimnástica de Torrelavega. El final de temporada, que está programado para el 9 de mayo, dejará un Alavés B-Llanera, un Ourense-Marino y un Vetusta-Arosa.

Los derbis asturianos ya tienen fecha

Los derbis asturianos tendrán lugar, el primero, en la jornada 6, prevista para el 11 de octubre, y enfrentará al Llanera con el Marino en el Pepe Quimarán. El segundo derbi llegará en la jornada 8, la del 25 de octubre, y medirá al Marino con el Vetusta en Miramar. El último de los tres será, en la jornada 9, el que enfrentará al Vetusta y el Llanera en El Requexón, el 1 de noviembre.

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En la segunda vuelta, el primer derbi se disputará en la jornada 18 y enfrentará a Marino y Llanera en Miramar el 17 de enero. El segundo, en la jornada 22, medirá a Llanera y Vetusta, el 14 de febrero. El último derbi asturiano del Grupo 1 de Segunda Federación será el que mida al Vetusta y al Marino en la jornada 30, prevista para el 11 de abril.

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