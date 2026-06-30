Montse Tomé, con LA NUEVA ESPAÑA: "Luis De la Fuente sabe mejor que nadie lo que necesita la selección"

Montse Tomé (Pola de Siero, 1982) para el fútbol, abrió camino desde Asturias hasta la élite. Exjugadora del Oviedo Moderno, el Levante y el Barcelona, internacional con España y campeona de Liga, la asturiana hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir a la selección española femenina. A los mandos del combinado español logró ganar la Liga de Naciones en 2024. Se reúne con LA NUEVA ESPAÑA para hablar sobre el equipo de su excompañero y colega, Luis de la Fuente, de cara a los dieciseisavos del Mundial.

¿Cómo ve la eliminatoria contra Austria?

En principio, bien. Es verdad que, aunque hayamos sido superiores contra Cabo Verde, no pensábamos que iban a conseguir un empate. Nunca te puedes fiar y en el fútbol tampoco. Pero creo que somos superiores a Austria, es un equipo muy físico y seguramente lo va a poner difícil. A nivel técnico, táctico y de talento individual, creo que somos superiores. Confío en esta selección.

¿Cree que el equipo tiene mimbres para poder ganar este Mundial?

Cuando hablamos de deporte, y en el fútbol, ganar siempre es difícil. Creo que somos una selección con potencial y con posibilidades de hacerlo, sin ninguna duda. Además, conozco bien al equipo técnico, al grupo de trabajo, a Luis y a compañeros con los que conviví bastante tiempo. Sé el nivel profesional que tienen y sé que lo están haciendo muy bien. Aparte, tienen futbolistas que nos pueden llevar al éxito sin ninguna duda. El camino es largo. Ahora la siguiente piedra es Austria y hay que encontrar la manera de superar a un equipo que también va a querer ganar. A noventa minutos, o prórroga si la hay, nunca puedes dar nada por sentado y siempre tienes que saber jugarlo. Confío en que se puede ganar, pero tenemos que ir superando cada paso.

Una valoración de la fase de grupos. ¿Qué le pareció la actuación de la selección hasta ahora?

Lo más positivo es que se consiguieron dos victorias y un empate. El empate no lo esperábamos. Pero sí es cierto que, a nivel de ocasiones, España fue superior en los tres partidos, y el primer partido siempre tiene un componente de dificultad por ser el primero. En un Mundial tan largo, el equipo va a ir mejorando. El segundo partido, contra Arabia Saudí, esperábamos un partido peor que el de Cabo Verde, y se solventó bien, con fluidez en el juego y más aciertos. Se recuperó también a Lamine Yamal, que para nosotros es un jugador imprescindible. Y luego el partido contra Uruguay, que a priori era el más complicado, también se consiguió ganar. Un partido muy duro, pero se ganó. Lo más complicado para España va a ser superar esas defensas que se meten mucho atrás y que, en alguna salida rápida, te puedan sorprender. Pero la fase de grupos estuvo bien, seguro que se puede mejorar y, seguramente, lo mejor lo veremos a partir de ahora.

A nivel técnico, ¿cómo está viendo a su colega Luis de la Fuente? ¿Cree que está tomando decisiones acertadas o cambiaría algo?

Luis lleva tantísimo tiempo con esta selección, con estos jugadores, que él mejor que nadie sabe lo que necesita el equipo. Además, tiene un gran grupo de trabajo detrás. Hay que respetar las decisiones que toman porque son quienes conocen los momentos de los jugadores, conviven el día a día con los futbolistas y son los primeros que quieren ganar. Yo siempre soy de respetar mucho la labor del entrenador. Tomamos decisiones, para eso nos pagan, e intentamos siempre aceptarlas. De momento estamos en dieciseisavos, la nota la podemos poner al final del Mundial y espero que sea ganando el título.

Tiene experiencia tanto como futbolista como entrenadora en la selección. ¿Qué consejo les daría a los chicos y al propio entrenador para intentar ganar este Mundial?

La clave es mantener un equilibrio en el tiempo que hay entre partido y partido, porque habiendo tantos equipos se hace un poco largo y ahí es donde la gestión del entrenamiento, de la preparación del partido, es fundamental. Hay que disfrutar del día a día. Cuando ya estás en otra posición, la exigencia de un Mundial y la responsabilidad te puede llevar a estar estresado y a no disfrutar tanto. Hay que canalizar toda esa energía, hacer buenos entrenamientos, salir satisfecho de cada uno, salir feliz, disfrutar de lo que supone estar conviviendo con tantas personas y ver cómo se van sucediendo los partidos. Y, sobre todo, preparar bien los partidos. Para mí esa es la clave. Ayer vi una noticia que comentaba que habían tenido el día libre y que el cuerpo técnico se había quedado todo el día en el hotel estudiando, y ese es nuestro día a día. Cuando teníamos el día libre, aprovechábamos para ver al rival, para preparar el siguiente entrenamiento, para ver qué soluciones podíamos dar. Más que verlo como presión, hay que disfrutarlo y encontrar las claves para cada partido. Para mí es eso: tener un buen día a día, que es lo que conseguimos en la Eurocopa. Lástima que luego no pudiéramos lograr el título, pero disfrutamos mucho del día a día.

Es de las pocas veces que en la selección no hay ningún asturiano. ¿Qué cree que le falta al fútbol de aquí para empezar a dar futbolistas de la talla de Cazorla o de David Villa?

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Tenemos un asturiano, pero en México (Álvaro Fidalgo). Lo está haciendo muy bien y le deseo mucha suerte, porque es un grandísimo futbolista y muy buena persona. Lo que creo es que tenemos que seguir trabajando la base, fomentando la cantera en los clubes asturianos, trabajándola bien y con buenos profesionales a disposición de los niños y de las niñas de Asturias, para que los equipos y los jugadores puedan estar en las primeras divisiones. En la Primera División española, en las mejores ligas europeas, y a partir de ahí creo que se van a poder tener más oportunidades para estar en la selección.