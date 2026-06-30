El Rally de Avilés Histórico celebra sus bodas de oro: dos pilotos históricos confirmados y todas las claves de la prueba

Avilés se prepara para acoger, los próximos 10 y 11 de julio, una de las citas más emblemáticas de su verano: el Rally de Avilés Histórico. Además, la de este año será una edición especial, ya que la cita cumple sus bodas de oro. La competición cuenta con 64 inscritos, entre los que destacan Daniel Alonso y Jesús Ferreiro, dos de los pilotos más laureados en la prueba.

Juan Carlos Guerrero, concejal de Deportes de Avilés, puso en valor que “no se llega a una cincuenta edición si no es porque sale bien, porque se hacen las cosas bien, porque hay mucha gente colaborando, ayudando y trabajando”. Las bodas de oro del Rally de Avilés Histórico, que forma parte del Campeonato de España, “significan sobre todo mucho trabajo y mucha implicación”, por lo que dio las gracias al esfuerzo de todos los equipos. El edil, que confesó ser aficionado al motor, quiso destacar el ambiente que se genera en la ciudad durante los dos días que dura la prueba. “Destaco mucho cuando los coches están tanto en el Parque del Muelle como en la Plaza de España, porque es una maravilla y una delicia poder ver esos coches y hablar con los pilotos, que siempre son muy cercanos”.

El rally cumple sus bodas de oro

Para Chema Pérez-Ullivarri, miembro de la junta directiva de la Federación Española, el Rally de Avilés es su carrera favorita, una prueba a la que acudió de chaval. “Ver el rally desde que empezó como Rally San Agustín y ver algún tramo cuando era un chaval y estar ahora aquí representando a la Federación es algo que no me podía esperar”, subrayó el dirigente, que como observador de la Federación ya estuvo presente en varias ediciones. “Siempre ha sido el mejor rally en todos los sentidos”, concluyó.

José Ignacio López, presidente de la Escudería Avilesina, quiso hacer énfasis en las recomendaciones de seguridad. “Pido al público que se sitúe en zonas altas de la calzada, porque para nosotros y para los pilotos es muy importante. Esperemos que todo salga bien y que, más o menos, como todos los años, a las nueve de la noche, cuando vengamos a la entrega de premios aquí, en la plaza del Ayuntamiento, todos estemos contentos”, sentenció.

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Cuatro tramos cronometrados

El rally histórico en Avilés mantendrá la misma configuración del año pasado. La ceremonia de salida será el viernes 10 de julio, en el Parque del Muelle. La prueba tendrá cuatro tramos cronometrados: Serín-Tamón, Solís-Llanera, La Peral-Santoseso y Grado-La Mortera.