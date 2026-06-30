El Santa Olaya suma seis medallas en el campeonato de España de natación
Mario Méndez logra la plata en la distancia de 1.500 metros y acaba cuarto en 800
N. L.
El Club Natación Santa Olaya tuvo una destacada participación en los Campeonatos de España que se celebraron en Palma de Mallorca, donde logró una medalla de plata y cinco de bronce. Mario Méndez fue el más destacado al proclamarse subcampeón de España, con medalla de plata, en la durísima prueba de los 1.500 metros libres. Mario se quedó cerca de sumar otra medalla tras quedar cuarto en los 800 metros.
Seis medallas para el Santa Olaya
Álvaro Zornoza, por su parte, se colgó la medalla de bronce en los 100 metros espalda y Jorge Otaiza completó un campeonato espectacular en la disciplina de mariposa, logrando sendas medallas de bronce tanto en los 100 como en los 50 metros mariposa y un cuarto puesto en los 50 metros libres. Las otras dos medallas de bronce llegaron en categoría sub-20, de Yago Rodríguez en los 200 metros mariposa y de Paula Rodríguez en los 100 metros libres.
Siete Finales A y diez Finales B
El Santa Olaya logró clasificar a sus nadadores para un total de 7 Finales A y para 10 Finales B.
Suscríbete para seguir leyendo
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
- Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
- Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
- El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales