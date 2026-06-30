El Santa Olaya suma seis medallas en el campeonato de España de natación

El Club Natación Santa Olaya tuvo una destacada participación en los Campeonatos de España que se celebraron en Palma de Mallorca, donde logró una medalla de plata y cinco de bronce. Mario Méndez fue el más destacado al proclamarse subcampeón de España, con medalla de plata, en la durísima prueba de los 1.500 metros libres. Mario se quedó cerca de sumar otra medalla tras quedar cuarto en los 800 metros.

Seis medallas para el Santa Olaya

Álvaro Zornoza, por su parte, se colgó la medalla de bronce en los 100 metros espalda y Jorge Otaiza completó un campeonato espectacular en la disciplina de mariposa, logrando sendas medallas de bronce tanto en los 100 como en los 50 metros mariposa y un cuarto puesto en los 50 metros libres. Las otras dos medallas de bronce llegaron en categoría sub-20, de Yago Rodríguez en los 200 metros mariposa y de Paula Rodríguez en los 100 metros libres.

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