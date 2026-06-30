El Telecable acelera con las renovaciones: Mariona Colomer, Judith Cobián y Aina Anido también siguen de rojinegras

La apuesta por el bloque que anunció la entrenadora del Telecable, Natasha Lee, ha pasado de las palabras a los hechos. El club de La Calzada ha amarrado la continuidad de Mariona Colomer, Ainada Anido y Judith Cobián, con lo que se eleva a nueve el número de jugadoras de la plantilla que continúan de la pasada campaña. Del último trío anunciado, la que más peso ha tenido en el juego es sin duda Mariona Colomer. Llegó a Asturias hace un año y se ha ganado un hueco importante en los esquemas del Telecable, por su ascendencia en el juego tanto en ataque como en defensa, y también en el corazón de los aficionados, a los que la garra de la catalana no ha dejado indiferentes. Marcó doce goles en su primera temporada en el club gijonés, al que llegó procedente del club de su pueblo, el Palau, con el que logró múltiples éxitos.

El progreso en los últimos años también ha sido una característica de la asturiana de 22 años Judith Cobián, cada vez más presente en los planes de Tasha. La pasada campaña, además, mejoró sus registros goleadores, alcanzando las ocho dianas en todas las competiciones. Ha renovado asimismo Ainara Anido, jugadora de Turón de 18 años que fichó por el Telecable muy joven, hace cuatro veranos. Su olfato goleador, algo que no abunda, le hace muy útil en los próximos pasos que dé el Telecable.