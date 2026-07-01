Álvaro Fidalgo, ovetense de la selección mexicana: "A España le va a ir bien seguro"
"Ahora empieza lo importante para ellos", dice el asturiano
J. Alonso
El ovetense Álvaro Fidalgo, jugador de la selección mexicana, quiso poner calma a la euforia azteca después de una noche histórica en México. El centrocampista ovetense, que no tuvo minutos en la victoria de México ante Ecuador, vivió desde el banquillo el triunfo por 2-0 que clasificó a los mexicanos para los octavos de final del Mundial 2026. "El partido demuestra que estamos para más", señaló Fidalgo, que también habló sobre el combinado español. "Ahora empieza lo importante para ellos. No se ha hecho nada. Hay que ir partido a partido y a España le va a ir bien seguro", dijo el carbayón, que prometió que si México queda campeona del Mundial, se tatuará la cara de Javier Aguirre, seleccionador nacional azteca. "Haría cualquier cosa, así que sí, me lo tatuaría", dijo.
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