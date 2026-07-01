La falta de luz frena a un gran Carreño ante Jódar en Wimbledon: se suspende el partido cuando el asturiano ganaba por dos set a uno

La caída del día, y con ella la falta de luz en la pista 2, conllevó la suspensión del partido de segunda ronda de Wimbledon entre el veterano asturiano Pablo Carreño, de 34 años, y la promesa madrileña Rafa Jódar, de 19. El encuentro se interrumpió cuando el alumno aventajado se las estaba viendo y deseando para asimilar la lección del maestro gijonés, que demuestra cada semana que ha recuperado su mejor tenis. En el momento de la suspensión, Carreño vencía por dos sets a uno y perdía el cuarto set por dos juegos a uno.

Era inevitable recordar el épico enfrentamiento entre Carreño y Jódar hace algunas semanas en la tierra batida de Roland Garros. Entonces se cruzaron en octavos de final y, tras dos sets magistrales de Carreño, unos problemas en el hombro le condicionaron el resto del partido, resuelto con una concluyente remontada de la gran promesa del tenis español.

En esta ocasión fue Jódar el que comenzó con un break, pero respondió rápidamente Carreño. El tanteador estaba nivelado a tres juegos en el primer set cuando llegó el arreón del asturiano: tres juegos consecutivos para cerrar la primera manga con 3-6.

El tenista madrileño no se quiso ver en la misma situación que en París y apretó el acelerador en el segundo set. Entró en juego de manera aún más concluyente que en el primero, con un 3-0 que condicionó mucho el resto del set. Carreño tuvo varias oportunidades para igualar la manga, la más clara un 15-40 con el 4-2 a favor del joven que le hubiera permitido sacar para empatar. Finalmente no ocurrió así y Jódar resolvió el set por 6-3.

Si alguien pensó que el partido ya había cambiado de tendencia, se equivocaba. El tenista asturiano hizo un tercer set memorable, salió en tromba para romper el saque de su rival e hizo lo propio para cerrar con un concluyente 1-6.

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La inercia parecía acompañar a Carreño en los inicios del cuarto set, pero algunas imprecisiones y el temple de Jódar le mantuvieron a raya. Con cada jugador manteniendo el saque y 2-1 para Jódar cayó la luz y el partido se reanudará este jueves.