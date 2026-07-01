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Leyre Montiel, Sara Bedia y Yoel Álvarez, al Campeonato de Europa de patinaje de velovidad

Alba Antolín, con su oro nacional. |

Alba Antolín, con su oro nacional. | / ÁNGEL GONZÁLEZ

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Alba Antolín no acudirá finalmente al Campeonato de Europa de patinaje de velocidad a pesar de haber logrado la medalla de oro en la prueba de 5.000 metros puntuación del Campeonato de España. La deportista gijonesa del Siero no logró pasar la reválida del selectivo, algo que sí hicieron Leyre Montiel y Sara Bedia, del Astur Patín, y Yoel Álvarez, del Novares. Leyre participará en velocidad y Sara y Yoel en fondo.

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