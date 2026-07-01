Pablo Carreño y Jódar reeditan en Londres su duelo de Roland Garros

Pletórico de moral por haber recuperado su mejor nivel de juego y por haber logrado, ante Denis Shapovalov, la primera victoria de su carrera en el torneo de Wimbledon, Pablo Carreño se juega hoy el pase a la tercera ronda de la cita londinense ante el español Rafa Jódar. El gijonés y el madrileño ya mantuvieron un duelo sensacional en los octavos de final de Roland Garros, que se decantó del lado de Jódar después de que Carreño hubiese ganado los dos primeros sets. Un problema en el hombro colaboró en la derrota del tenista asturiano, que se quiere resarcir ante uno de los hombres emergentes del ranking mundial. El encuentro no comenzará antes de las cuatro de la tarde.