Paola Piñera, en dobles, avanza a la tercera ronda de Roehampton
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La competición de dobles le está dando réditos a Paola Piñera en su primera experiencia en la hierba londinense. La gijonesa, haciendo tándem con la también española Charo Esquiva, avanzó a tercera ronda tras derrotar a la pareja formada por la sueca Iva Marinkovic y la brasileña Pietra Rivoli por 6-4 y 6-2. Con anterioridad habían derrotado a la australiana Renne Alame y a la ucraniana Antonina Sushkova por 6-2, 5-7 y 10-7. En individuales, Piñera, que tras Roehampton jugará el cuadro junior de Wimbledon, fue derrotada en primera ronda por la británica Tegan Bush en dos sets, que acabaron con marcadores de 2-6 y 3-6.
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