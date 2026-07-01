Paola Piñera ya está en las semifinales de dobles de Roehampton, el torneo previo a Wimbledon
La tenista gijonesa, en compañía de la también española Charo Esquiva, remonta para ganar en un eterno tercer set (19-17) a la pareja formada por la austriaca Pircher y la rumana Pop
La primera experiencia de Paola Piñera sobre hierba va sobre ruedas. Pese a su eliminación temprana en el cuadro individual del torneo de Roehampton, la tenista gijonesa ha alcanzado las semifinales en los dobles, en los que ejerce de pareja de la también española Charo Esquiva. Sus rivales en los cuartos de final, la austriaca Anna Pircher y la rumana Maria Pop, no lo pusieron nada fácil. De hecho, ganaron el primer set por 5-7. La reacción de Piñera y Esquiva no se hizo esperar: se anotaron el segundo set por 6-2 y tuvieron que sufrir de lo lindo y salvar muchos juegos decisivos antes de terminar imponiéndose en el tercero por 19-17.
El torneo de Roehampton es el primero que disputa Paola Piñera en hierba, y le sirve de entrante antes de jugar el cuadro junior de Wimbledon. Con anterioridad, la jugadora gijonesa, en gran momento de forma y entrenada por Esteban Carril, también había debutado en Roland Garros, con un notable resultado.
- Los 78 mejores lugares de Asturias (uno por concejo) para observar el histórico eclipse de sol de agosto: 'Estamos en el mejor sitio del mundo para verlo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Jardines, bancos y tres rutas para pasear, atractivos del nuevo 'pulmón verde' que Oviedo estrenará en agosto