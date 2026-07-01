Paola Piñera ya está en las semifinales de dobles de Roehampton, el torneo previo a Wimbledon

La primera experiencia de Paola Piñera sobre hierba va sobre ruedas. Pese a su eliminación temprana en el cuadro individual del torneo de Roehampton, la tenista gijonesa ha alcanzado las semifinales en los dobles, en los que ejerce de pareja de la también española Charo Esquiva. Sus rivales en los cuartos de final, la austriaca Anna Pircher y la rumana Maria Pop, no lo pusieron nada fácil. De hecho, ganaron el primer set por 5-7. La reacción de Piñera y Esquiva no se hizo esperar: se anotaron el segundo set por 6-2 y tuvieron que sufrir de lo lindo y salvar muchos juegos decisivos antes de terminar imponiéndose en el tercero por 19-17.

El torneo de Roehampton es el primero que disputa Paola Piñera en hierba, y le sirve de entrante antes de jugar el cuadro junior de Wimbledon. Con anterioridad, la jugadora gijonesa, en gran momento de forma y entrenada por Esteban Carril, también había debutado en Roland Garros, con un notable resultado.