Primera medalla femenina para Asturias en balonmano playa: las infantiles brillan en el Nacional de Calella

El equipo infantil logró en el Campeonato de España celebrado en Calella la primera medalla nacional femenina de la disciplina del balonmano playa. El conjunto autonómico, que únicamente ha perdido un set en todo el torneo, derrotó a Castilla-La Mancha por 2-0 para hacerse con la presea de bronce. Asturias rozó cotas mayores, ya que en las semifinales perdió en el desempate frente a la siempre potente Cataluña. El equipo del Principado, entrenado por Koke González, estuvo integrado por las siguientes jugadoras: Carmen Hortal, Noa Romero, Clara Barrera, Olaya García, Rocío Castro, Valeria Collado, Sofía Díaz, Reyes Fernández, Julia Suárez y Nora Morán.

Hasta ahora, los únicos metales de los que podía presumir Asturias en balonmano playa eran sendas platas de los equipos masculinos cadetes en los campeonatos celebrados en Sanxenxo en 2022 y en Valencia en 2023.