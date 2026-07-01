La tenista ovetense Eugenia Zozaya se estrena a lo grande en Estados Unidos

Eugenia Zozaya Menéndez se guarda el mes de agosto para tomarse un descanso con su familia en Asturias. El resto del tiempo se lo dedica a sus estudios y a su pasión, el tenis, deporte en el que quiere seguir progresando y llegar a ser profesional.

Una beca para crecer en Estados Unidos

La tenista ovetense ha podido unir esos dos aspectos, estudios y deporte, gracias a una beca en la USC, la Universidad del Sur de California, con la que acaba de concluir un primer año en Estados Unidos "muy bueno a nivel tenístico y personal", reconoce a LA NUEVA ESPAÑA la jugadora del Club de Tenis de Oviedo.

Un primer año de aprendizaje

En el torneo universitario lograron llegar más lejos que otros años y acabaron perdiendo contra el que terminó siendo campeón de la NCAA. "Me fue muy bien, me sirvió para mejorar y coger el punto de vista de Estados Unidos al estar con otros entrenadores", explica la asturiana, que añade que el nivel en el tenis universitario de EE. UU. está creciendo: "El nivel es muy alto, la gente se está dando cuenta de que es buena opción y se está haciendo muy popular".

Del Sur de California a Virginia

En cuanto al tema académico, Zozaya afirma que les ponen "muchas facilidades". "Hay que trabajar bastante, pero tienes muchas ayudas", dice. Ha estado "súper contenta" en la USC, pero el próximo curso lo hará en otra universidad, la de Virginia: "No estaba en una mala universidad, ni mucho menos, pero el haberlo hecho bien me ha dado cierta visibilidad y estaba buscando algo más profesional porque mi objetivo es ser tenista profesional y sí que creo que esta universidad es un salto en ese sentido". Eugenia Zozaya explica que en la Universidad de Virginia se encontrará "un sitio bonito" y que a su vez "está bien académicamente".

El sueño de ser profesional

Este primer año en Estados Unidos le ha servido a la asturiana para reafirmarse en su sueño: "Me ha servido para reafirmarme en que al 100% quiero ser profesional y que no quiero empezar de cero sino ir construyéndome". Una vez acabado el curso, a partir de junio la ovetense comienza a jugar torneos para ir sumando puntos en el ranking. En estos momentos, de hecho, está disputando uno en Getxo y estuvo recientemente en otro en Serbia. "El objetivo es ir poco a poco subiendo", explica.

La experiencia en los Grand Slam

En su etapa de junior participó en los Grand Slam de Wimbledon y el US Open. En la competición inglesa logró alcanzar los octavos de final, donde fue eliminada por la que era número 1 del ranking, Emerson Jones, en un disputado encuentro.

Un verano entre torneos y descanso

En ese apretado calendario veraniego, Eugenia pasa por Oviedo entre torneo y torneo hasta que en agosto se tome unos días de "respiro" junto a su familia. A finales de agosto regresa a Estados Unidos, donde los primeros meses son para disputar torneos individuales hasta que da comienzo la competición universitaria, en la que se juega por equipos.

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Un nuevo paso hacia el circuito profesional

El próximo año lo hará en una nueva universidad, en Virginia, donde espera seguir progresando, volver a tener un año de crecimiento e ir dando pasos para terminar cumpliendo el sueño de llegar al circuito profesional.