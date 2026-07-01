El torneo de Cangas del Narcea, un clásico con una participación de lujo

Como si fuera un Campeonato de España de las categorías alevín e infantil. Tal es el nivel que presenta el Torneo Nacional de Cangas del Narcea de balonmano, "Memorial Juan Arribas", un clásico que se presentó ayer en el Consistorio cangués en un acto presidido por el concejal de Deportes, Marcial Fernández. La competición, que se celebra en el polideportivo de El Reguerón, se iniciará hoy y finalizará el domingo con equipos de altísimo nivel como Madrid, Valencia o Andalucía. El impacto deportivo está garantizado, pero también es importante el gran ambiente en la localidad gracias a la presencia de los deportistas de varias regiones y de sus familias. Castilla y León será el primer rival del combinado asturiano, tanto en lo que se refiere a la categoría femenina (con el partido programado a las 12 horas) como a la masculina, en un partido fijado a las 19.15 horas.