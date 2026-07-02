El Alimerka Oviedo Baloncesto hace hueco para nuevos fichajes con la rescisión de Fede Copes

El Alimerka Oviedo Baloncesto y Fede Copes han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que ligaba al argentino con el club asturiano la próxima temporada. De esta forma el club se libera de la ficha de un jugador que cada vez contaba menos en los planes del entrenador, Javi Rodríguez, y hace hueco para la incorporación de nuevos fichajes. Copes llegó al OCB procedente del CB L´Horta Godella, avalado por su buena temporada en Segunda FEB y por sus características de jugador incisivo con el balón en las manos, aunque irregular en el lanzamiento exterior. Durante algunos meses pareció hacerse con un sitio en la rotación del conjunto azul, pero en el último tramo de la temporada apenas fue utilizado, al igual que el escolta Pablo González Longarela, que también venía de Segunda FEB y que puede ser el siguiente que abandone el club a pesar de tener contrato en vigor. A ambos los adelantó en la rotación Jorge Arias, producto de la cantera que ha firmado un contrato profesional de tres temporadas.

Con la baja de Copes son diez jugadores los que tiene en nómina ahora mismo el Oviedo Baloncesto. Aparte de los mencionados Arias y Longarela, la plantilla cuenta con Daniil Shelist, con los renovados Raúl Lobaco, Francis Nwaokorie y Alonso Faure, con los fichados PJay Smith, Zaire Williams y Brock Wisne y con Djigui Diarra, incorporado desde el Universidad de Oviedo de Tercera FEB.

El viernes, último día de reserva de asiento

La primera fase de la campaña de abonados 26-27 del Alimerka Oviedo está a punto de finalizar. El viernes 3 de julio es el último día para que los socios puedan renovar su carné con la reserva del asiento de la pasada temporada. El lunes 6 y el martes 7 están dedicados a mejoras y cambios de asiento de los ya renovados. La campaña se retomará el día 9 de julio.