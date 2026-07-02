El asturiano Gonzalo Gayol roza el podio en el Europeo cadete de judo
El deportista del Club Judo Noreña Berrón logra la quinta plaza en la cita de Gran Canaria y ya piensa en el Mundial de la categoría, programado en el mes de agosto
N. L.
Gonzalo Gayol, judoka del Club Judo Noreña Berrón, firmó una sobresaliente actuación en el Campeonato de Europa Cadete de Judo, disputado en Gran Canaria, al finalizar en una meritoria quinta posición dentro de la categoría de -73 kilogramos. Representando a la selección española, Gonzalo completó una competición de altísimo nivel, protagonizando grandes combates frente a algunos de los mejores judokas del continente. Su actuación estuvo marcada por la competitividad y el carácter demostrados sobre el tatami, llegando a poner contra las cuerdas a varios de los deportistas que finalmente ocuparon el podio del campeonato. Aunque el desenlace le privó de la medalla, la quinta plaza confirma el excelente momento de forma del judoka del Club Judo Noreña Berrón, que continúa consolidándose entre la élite europea de su categoría tras una temporada en la que ya ha conseguido importantes resultados internacionales.
Lejos de conformarse, Gonzalo ya centra todos sus esfuerzos en su próximo gran objetivo, el Campeonato del Mundo Cadete, que se celebrará el próximo mes de agosto. Una nueva cita internacional en la que buscará seguir demostrando su progresión y luchar por un puesto en el podio.
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
- Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Adiós al uso de la etiqueta B: la Justicia pone punto y final a las multas de la ZBE con una nueva sentencia y anula todas
- Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE