El asturiano Gonzalo Gayol roza el podio en el Europeo cadete de judo

Gonzalo Gayol, judoka del Club Judo Noreña Berrón, firmó una sobresaliente actuación en el Campeonato de Europa Cadete de Judo, disputado en Gran Canaria, al finalizar en una meritoria quinta posición dentro de la categoría de -73 kilogramos. Representando a la selección española, Gonzalo completó una competición de altísimo nivel, protagonizando grandes combates frente a algunos de los mejores judokas del continente. Su actuación estuvo marcada por la competitividad y el carácter demostrados sobre el tatami, llegando a poner contra las cuerdas a varios de los deportistas que finalmente ocuparon el podio del campeonato. Aunque el desenlace le privó de la medalla, la quinta plaza confirma el excelente momento de forma del judoka del Club Judo Noreña Berrón, que continúa consolidándose entre la élite europea de su categoría tras una temporada en la que ya ha conseguido importantes resultados internacionales.

Lejos de conformarse, Gonzalo ya centra todos sus esfuerzos en su próximo gran objetivo, el Campeonato del Mundo Cadete, que se celebrará el próximo mes de agosto. Una nueva cita internacional en la que buscará seguir demostrando su progresión y luchar por un puesto en el podio.