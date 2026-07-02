El bádminton astur empuja por España: "Vamos a eliminar a Francia y a ganar el Mundial"
Los jugadores del club de Oviedo confían en la selección nacional
El Club Bádminton Oviedo apenas tiene tiempo para tomarse un respiro, pero en los últimos compases de la temporada sus jugadores, más relajados, se vuelcan con la pasión que une a una parte del país: el Mundial de fútbol y la selección española.
La selección española también se juega en el Bádminton Oviedo
A pesar de las dudas que dejó el empate en la primera jornada ante Cabo Verde y el flojo partido que los de Luis de la Fuente hicieron en la victoria (1-0) ante Uruguay, los jugadores de este equipo que compite en la máxima categoría de su deporte confían.
Abundan las camisetas de España entre los que forman este potente club asturiano y, sobre todo, la fe en que España volverá a ser campeona del mundo.
Vicente Miguel Gázquez mantiene la confianza
Vicente Miguel Gázquez, alicantino que lleva nueve años en Oviedo, seguidor del Betis y que juega en el equipo de División de Honor, reconoce que el primer partido le produjo «mucha decepción», pero considera que el primero siempre es «complicado».
La cosa mejoró después y eso le hace ser «optimista». «Vamos a ser campeones del mundo», sentencia el alicantino, que es de los que no le tiene miedo a Francia, el gran rival a batir por el momento.
Jana Villanueva cambió el fútbol por el bádminton
Su compañera de equipo, la ovetense Jana Villanueva, lleva once de sus veinte años jugando al bádminton, aunque también hizo sus pinitos en el fútbol jugando en el Oviedo Moderno. Del fútbol se pasó al bádminton.
Una apasionada del Racing
En cuanto al fútbol, está de enhorabuena porque su familia es de Santander y ella es seguidora del Racing, que acaba de ascender a Primera División. «Fui a Santander a celebrarlo», cuenta.
A pesar de ese dubitativo principio de Mundial, Jana tiene fe en el éxito de España: «Confío en que vamos a ganar el Mundial».
Como su compañero de equipo, tiene claro el rival a batir y qué va a suceder si se lo encuentran: «Eliminaremos a Francia y ganaremos el Mundial». En cuanto a jugadores, si tuviera que destacar a uno se quedaría con Pedri.
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