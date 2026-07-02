El Club San Mateo de Oviedo logra dos oros en el Campeonato de España de atletismo adaptado
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El Club San Mateo de Oviedo tuvo una destacada participación en el Campeonato de España absoluto por clubes de atletismo para personas con discapacidad que se disputó en Fuenlabrada. El equipo asturiano llevó a tres deportistas, David Fernández, Jorge Álvarez y Miguel Menéndez. David logró el oro en peso y jabalina, Jorge quinto también en estas dos disciplinas y Miguel sexto también en estas dos pruebas.
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