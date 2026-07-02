Los clubes asturianos de fútbol prefieren que se siga pasando el reconocimiento médico a los jugadores de sus equipos
"La prevención siempre es mejor", dicen las entidades después de que haya dejado de ser obligatorio el trámite sanitario
La Federación Asturiana de Fútbol aprobó por unanimidad en su última Asamblea eliminar el requisito obligatorio que hasta ahora se exigía a los jugadores de pasar un reconocimiento médico para poder tramitar la ficha federativa que permite participar en sus competiciones, una iniciativa que genera ciertas dudas en los clubes de fútbol asturianos, sobre todo en los de cantera, que en algunos casos seguirán exigiendo a sus jugadores que pasen ese trámite médico.
El reconocimiento médico será voluntario desde julio
El secretario general de la Federación Asturiana de Fútbol explicó durante la Asamblea que se trata de "un cambio importante que afecta a todos los clubes y federados". "El reconocimiento médico pasará a ser voluntario a partir del 1 de julio de 2026, hasta ahora era obligatorio para poder tramitar la licencia y participar en competición", añadía. Las razones que esgrimió fueron las siguientes: "Simplificar la gestión administrativa de clubes y federados, eliminar un trámite que en la práctica generaba retrasos y dificultades innecesarias y reducir los costes asociados". Apuntaba, eso sí, que "seguirá siendo una opción disponible para quien quiera realizarlo".
El Juventud Estadio mantendrá la exigencia
David Martínez, "Risi", presidente del Juventud Estadio, club ovetense que cuenta con 450 jugadores, casi todos ellos de cantera, considera que esta decisión se justifica sobre todo en "aliviar la carga de trabajo" de la Mutualidad de Futbolistas: "Son chicos y siempre es mejor la prevención, para nosotros es mejor que se haga y en nuestro club el chico que quiera hacerse la ficha tendrá que seguir haciéndose el reconocimiento médico".
La Mutualidad y la carga de trabajo
Risi explica que uno de los problemas es que "la Mutualidad cierra en julio y la carga de trabajo se concentra en agosto, por lo que muchos jugadores terminan haciéndose el reconocimiento por lo privado". Algo que, considera, no es excusa para dejar de pasar estos reconocimientos médicos: "Debemos ser el único deporte en el que no se pasan".
Los Campos aconsejará pasar el control
Israel Andrés, presidente del CD Los Campos, club de Trasona (Corvera), que tuvo la pasada temporada 350 jugadores y estima que en la próxima serán unos 400, la mayor parte de ellos de categorías inferiores, también considera que "no es una buena noticia" que deje de ser obligatorio el reconocimiento médico. "En nuestro club vamos a aconsejar a los padres que sus hijos lo pasen", señala. La razón de esta decisión de la Federación Asturiana y que han tomado también las territoriales de otras regiones, según Israel Andrés, está en "la saturación".
El Veriña pide pruebas más exhaustivas
Luis Antonio Rodríguez, coordinador del Veriña, club gijonés con unos 150 niños, considera que más importante que sea obligatorio es que sea "más exhaustivo": "Nosotros vamos a recomendar a nuestros jugadores que se lo sigan haciendo, pero ahora son citas de diez minutos y considero que a los niños era bueno hacerles un electro; muchas veces son los padres los que tienen que acabar haciéndolo de manera privada y lo que sería bueno es que se hiciera un buen reconocimiento".
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