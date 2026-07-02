El Memorial Carlos del Castillo, un clásico de la vela que nunca falla en Gijón

La bahía de San Lorenzo acapara de nuevo este fin de semana el interés de la vela nacional con la disputa del Memorial Carlos del Castillo, una competición del circuito nacional que cumple 27 años y que atraerá hasta Asturias a más de medio centenar de barcos y poco menos de 110 deportistas. La regata, una de las citas indispensables del circuito nacional de la clase snipe, tendrá lugar el sábado 4 y el domingo 5 de julio. Fue presentada ayer en el Club de Regatas por el comodoro de la entidad, Guillermo Marqués, flanqueado por Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón y oro olímpico en vela, y por Víctor Verdú, director comercial de Pangea Viajes, uno de los patrocinadores, que ofrece a la tripulación ganadora una escapada de fin de semana en Castilla Termal para dos personas y dos cheques descuento de 400 euros para viajes.

La cita es siempre un éxito, y de hecho el club ha tenido que limitar la participación por cuestiones de infraestructura. Estará la flor y nata de la vela asturiana, pero también competidores del norte de España, de otras regiones e incluso del extranjero. Habrá dos pruebas por día, con inicio a la una de la tarde el sábado y a las 12 horas el domingo. "Recomiendo a la gente de Gijón que se acerque a verla aunque no sepa cómo se desarrolla, es espectacular porque tenemos un sitio privilegiado y se puede ver desde el club, desde el Cerro, desde la playa...", apuntó Marqués.

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Ángela Pumariega confesó "la ilusión por partida doble" de asistir a la presentación. Por una parte, la representación institucional, pero casi pesaba más la cuestión personal. "Tantas ediciones he participado en el Memorial Carlos del Castillo... es una de las regatas más especiales de mi vida deportiva. Que se mantenga tantos años a este nivel de participación habla del buen trabajo del club". Todo en memoria de uno de los grandes promotores asturianos de la vela y de la clase snipe.