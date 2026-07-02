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Paola Piñera se queda a las puertas de la final de dobles del torneo de tenis junior de Roehampton

La gijonesa, formando pareja con Charo Esquiva, cae en el tercer set de la semifinal ante las británicas Danielle Britton y Edie Griffiths y se centra ya en su debut en Wimbledon

Paola Piñera, en un entrenamiento previo al torneo de Roehampton.

Paola Piñera, en un entrenamiento previo al torneo de Roehampton. / Mara Villamuza

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M. R.

Gijón

No estuvieron tan lejos, pero la gijonesa Paola Piñera y la alicantina Charo Esquiva se quedaron sin la final de dobles del torneo de Roehampton. Enfrente tenían a dos pesos pesados de la categoría junior, las británicas Danielle Britton y Edie Griffiths, a las que hicieron sudar de lo lindo. Britton y Griffiths se llevaron el primer set por 7-5 tras sufrir la remontada de las españolas, que perdían por 4-1. En el segundo, Piñera y Esquiva no dieron ningún tipo de opción y se impusieron por 6-0. En el terero, disputado en la modalidad de súper tie break (gana el primero que alcance los 10 puntos, siempre que tenga dos de ventaja), las británicas vencieron por 10-5. Así se cerró la primera experiencia en hierba de la joven Piñera, promesa del Grupo Covadonga, que ahora se centrará en su debut en el cuadro junior de Wimbledon.

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