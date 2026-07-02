Paola Piñera se queda a las puertas de la final de dobles del torneo de tenis junior de Roehampton

No estuvieron tan lejos, pero la gijonesa Paola Piñera y la alicantina Charo Esquiva se quedaron sin la final de dobles del torneo de Roehampton. Enfrente tenían a dos pesos pesados de la categoría junior, las británicas Danielle Britton y Edie Griffiths, a las que hicieron sudar de lo lindo. Britton y Griffiths se llevaron el primer set por 7-5 tras sufrir la remontada de las españolas, que perdían por 4-1. En el segundo, Piñera y Esquiva no dieron ningún tipo de opción y se impusieron por 6-0. En el terero, disputado en la modalidad de súper tie break (gana el primero que alcance los 10 puntos, siempre que tenga dos de ventaja), las británicas vencieron por 10-5. Así se cerró la primera experiencia en hierba de la joven Piñera, promesa del Grupo Covadonga, que ahora se centrará en su debut en el cuadro junior de Wimbledon.