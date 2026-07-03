El Alimerka Oviedo Baloncesto busca tres fichajes exteriores más

Mucho trabajo ya realizado, pero bastante todavía por concretar en estos primeros días de julio. Así se encuentra el Alimerka Oviedo Baloncesto, pendiente de incorporar un director deportivo para compensar la marcha de Íñigo de la Villa al Estudiantes mientras bucea en el mercado en busca de tres piezas con las que completar la plantilla que dirija Javi Rodríguez la próxima temporada. Las redes del conjunto asturiano están lanzadas sobre el mercado de jugadores exteriores con la idea de fichar un base, un escolta y un alero.

La intención del cuerpo técnico del OCB es contar con 12 fichas, el máximo permitido para las convocatorias de cada partido en Primera FEB, aunque la Federación Española de Baloncesto haya ampliado a 15 el límite de licencias activas de cada equipo para la temporada que viene.

Ahora mismo, el club azul cuenta con diez jugadores. Continúan de la pasada campaña el escolta Pablo Longarela, el alero Jorge Arias y el ala-pivot Daniil Shelist, con contrato en vigor, más los renovados Raúl Lobaco, alero; Francis Nwaokorie, ala-pivot, y Alonso Faure, center; los fichados PJay Smith (uno-dos), Zaire Williams (combo exterior) y Brock Wisne (cuatro o cinco) y Djigui Diarra, pivot maliense incorporado desde el Universidad de Tercera FEB.

Para hacer hueco en la plantilla a las tres incorporaciones deseadas, el Oviedo alcanzó ayer un acuerdo con Fede Copes para rescindir el año de contrato que le quedaba al alero argentino. Copes, fichado del CB L´Horta Godella de Segunda FEB, fue de más a menos hasta desaparecer de los planes de Javi Rodríguez. Teniendo en cuenta la escasa participación de Longarela, su futuro puede ser similar.

El mercado de las futuras incorporaciones del Alimerka Oviedo se ve reducido por el hecho de que cualquier fichaje tiene que venir con un pasaporte europeo o cotonú debajo del brazo. Las dos plazas de extranjero permitidas por la reglamentación las ocupan PJay Smith y Brock Wisne. Zaire Williams, por su parte, tiene la nacionalidad jamaicana, con lo que parte como cotonú.

Bajas sensibles

El club asturiano ha experimentado una mejora en si situación económica habida cuenta de los buenos resultados de asistencia al Palacio de los Deportes, pero todavía está muy lejos de pelear con los grandes proyectos de la liga. Además de la marcha del esloveno Dan Duscak a la ACB (jugará en el Bilbao Basket junto a Harald Frey), el OCB ha perdido a Greg Parham (confirmado por el Granada) y a Marques Townes, una de las grandes estrellas de la pasada edición de Primera FEB, que apunta al otro descendido, el Gran Canaria. También causaron baja en el club el alero Calvin Hermanson y el interior Robert Cosialls.

En la misma línea, el club continúa con su política de los últimos años de apostar por jugadores que terminan su ciclo universitario en Estados Unidos y afrontan su debut profesional. Son los casos de Zaire Williams, un potente y versátil combo exterior procedente de los Mercer Bears, y de Brock Wisne, un interior móvil y con tiro que llega de la universidad de Northern Colorado. La gran apuesta del club es PJay Smith, que no es "rookie" pero solo ha jugado un año en Europa, en Manchester, a gran nivel.