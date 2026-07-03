Benjamín Noval correrá varias pruebas en sub-23 con el Surne Bilbao antes de dar el salto a profesionales

Benjamín Noval se incorporará al Surne Bilbao Cycling, equipo de categoría élite-sub 23, para los tres próximos meses, antes de dar el salto al ciclismo profesional de la mano de Netcompany INEOS Cycling Team. El ciclista asturiano, al que muchos consideran como el ciclista con más proyección de España, se fogueará en la estructura vizcaína.

Su incorporación se produce tras el acuerdo de colaboración que Surne Bilbao Cycling ha alcanzado con el equipo asturiano MMR Cycling Academy y el alavés Alimco-Campagnolo. Junto a Benjamín Noval se incorporan a la escuadra vizcaína Martín Fernández, Juan Murujosa, Óliver Losas y Nicolás Fernández (procedentes del MMR Cycling Academy) y Jokin González, Danel Gorostiaga, Alberto Ponce y Mauro Ibáñez, desde el Alimco-Campagnolo.

Según una nueva normativa de la Real Federación Española de Ciclismo, ciclistas de segundo año junior podrán competir en sub-23 en forma de "stagiaire" (corredor a prueba), que es una fórmula que se venía utilizando con corredores profesionales y que ahora también lo podrán hacer los equipos sub-23.

De esta manera, los corredores citados podrán correr algunas pruebas con la estructura del Surne Bilbao Cycling durante los meses de julio, agosto y septiembre, además de seguir corriendo con su equipo en categoría junior.

La próxima cita para Noval será el Tour de Valromey en Francia, considerada como una de las pruebas más importantes del calendario internacional, al que acudirá con la formación habitual de la MMR Academy. Tras esta carrera, la intención del lavianés es participar en diferentes pruebas con los Súb-23 para prepararse de cara al Mundial y a los campeonatos europeos.