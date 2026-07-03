Doble triunfo de Asturias sobre La Rioja en el torneo de Cangas del Narcea de balonmano infantil
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
N. L.
Oviedo
Los equipos asturianos mostraron una gran superioridad sobre los de La Rioja en la segunda jornada del torneo nacional infantil de balonmano de Cangas del Narcea. Por la mañana, la selección femenina venció a las riojanas por 14-23, mientras que por la tarde los chicos las emularon para imponerse por 12-32. El cuadro masculino vivió un apasionante partido entre Valencia y Andalucía, resuelto a favor de los primeros por un apretadísimo 27-26. En la categoría femenina, Madrid volvió a mostrar su dominio y derrotó a Cantabria por 23-32. Galicia será el rival por partida doble de la selección asturiana en la tercera jornada, la de hoy viernes: a las 12 será el partido femenino y a las 18.30 el masculino.
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
- Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
- Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
- Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
- Adiós al uso de la etiqueta B: la Justicia pone punto y final a las multas de la ZBE con una nueva sentencia y anula todas
- Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE