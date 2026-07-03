Doble triunfo de Asturias sobre La Rioja en el torneo de Cangas del Narcea de balonmano infantil

Los equipos asturianos mostraron una gran superioridad sobre los de La Rioja en la segunda jornada del torneo nacional infantil de balonmano de Cangas del Narcea. Por la mañana, la selección femenina venció a las riojanas por 14-23, mientras que por la tarde los chicos las emularon para imponerse por 12-32. El cuadro masculino vivió un apasionante partido entre Valencia y Andalucía, resuelto a favor de los primeros por un apretadísimo 27-26. En la categoría femenina, Madrid volvió a mostrar su dominio y derrotó a Cantabria por 23-32. Galicia será el rival por partida doble de la selección asturiana en la tercera jornada, la de hoy viernes: a las 12 será el partido femenino y a las 18.30 el masculino.