Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Pleno español del asturiano Llano en el Euro Hand 4 All de balonmano en silla de ruedas

La selección nacional superó el primer día a Países Bajos y a Hungría, ganando los cuatro parciales

Eduardo Llano, en Oviedo.

Eduardo Llano, en Oviedo. / Luisma Murias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

N. L.

Oviedo

La selección española de balonmano en silla de ruedas, en la que participa el asturiano Eduardo Llano, salvó con pleno la primera jornada del Euro Hand 4 All al derrotar por 0-2 a Países Bajos (2-5, 3-9) y a Hungría )2-4, 4-8).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
  3. La orquesta más grande de España, con un escenario del tamaño casi de un campo de fútbol, llega a Asturias y actuará en julio en tres pueblos
  4. Cuarenta empresas asturianas están entre los grandes morosos de la Agencia Tributaria: consulta las que más deben y las que entran en la lista
  5. Una discusión en la cola de un supermercado de Gijón acaba con un hombre en el hospital tras sufrir una agresión
  6. Álvaro González, de 23 años, estudió el grado de FP de Logística y Transporte y no le hizo falta buscar trabajo: 'Me contrataron el mismo día en el que acabé las prácticas
  7. Adiós al uso de la etiqueta B: la Justicia pone punto y final a las multas de la ZBE con una nueva sentencia y anula todas
  8. Paso a un lado de Juan Cofiño, presidente de la Junta, que deja todos sus cargos en el PSOE

Gijón dará a Salud las fincas de Quirón en Cabueñes antes de que acabe el año

Gijón dará a Salud las fincas de Quirón en Cabueñes antes de que acabe el año

Un ajuste por unanimidad que deja en un millón el remanente disponible

El Gobierno regional responde al metal asturiano que ya cuenta con ayudas

El Gobierno regional responde al metal asturiano que ya cuenta con ayudas

Diálisis peritoneal a domicilio para 30 pacientes de Cabueñes

Diálisis peritoneal a domicilio para 30 pacientes de Cabueñes

La tira y afloja del viernes, 3 de julio de 2026

La tira y afloja del viernes, 3 de julio de 2026

Cangas del Narcea destina 200.000 euros a la mejora del acceso a los pueblos de Bergame de Arriba y de Abajo: “El firme está muy deteriorado”

Cangas del Narcea destina 200.000 euros a la mejora del acceso a los pueblos de Bergame de Arriba y de Abajo: “El firme está muy deteriorado”

Siero inicia la reparación de varios muros en la Pola

Siero inicia la reparación de varios muros en la Pola

Duro renueva su equipo directivo para afrontar la etapa que inicia desde Langreo

Duro renueva su equipo directivo para afrontar la etapa que inicia desde Langreo
Tracking Pixel Contents