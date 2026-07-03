Tres pruebas en la jornada inaugural del Concurso de Saltos en Yeguada Maeza
N. L.
Noventa jinetes y amazonas procedentes de quince países están en capilla para iniciar el Concurso de Saltos Internacional de Maeza, que desde hoy hasta el domingo reunirá en Sariego a algunos de los deportistas más destacados del panorama hípico internacional. Los 192 caballos inscritos en la competición pasaron ayer el examen veterinario y todo quedó listo para la primera jornada, en la que se programan tres pruebas.
Las diez de la mañana es la hora fijada para el inicio del Trofeo Ascor (1,25 metros), para continuar con el Trofeo Artiem (hacia las 12.45 horas, sobre 1,35 metros) y finalizar a las 17.00 horas con el Trofeo BMW Autosa (1,45 metros), primera prueba puntuable para el Longines Ranking FEI. Todo ello sobre recorridos con la firma de Javier Trenor.
El CSI de Maeza repartirá en esta edición 140.000 euros en premios, consolidándose como una de las citas con mayor dotación económica del panorama nacional. La prueba reina será el Gran Premio Maeza, programada el domingo y que será retransmitida en director por la Televisión del Principado de Asturias (TPA) desde las 16.45 horas.
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