Último día para la reserva de asiento del Alimerka Oviedo, con más de 3.200 abonados confirmados

Hoy, viernes 3 de julio, es el último día para que los abonados del Alimerka Oviedo Baloncesto puedan renovar su carné con el asiento de la pasada campaña reservado. El lunes 6 y el martes 7 de julio son los días reservados para las mejoras y cambios de localidad de los abonados ya existentes, y la campaña para ampliar la base social se reanudará el jueves 9. El club alcanzó ayer la ilusionante cifra de 3.232 abonados, de los que 500 son nuevas altas, impulsadas por el éxito del del remozado Palacio de los Deportes y la gran temporada del equipo en Primera FEB, que alcanzó su primera Final Four por el ascenso a la Liga ACB. El gran ambiente vivido en la mayor parte de los encuentros de la liga pasada, en algunos superando incluso los cinco mil espectadores, ha supuesto un impulso grande para un proyecto que quiere codearse con los grandes de la segunda categoría del baloncesto español.