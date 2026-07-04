El Acuatlón de Luanco, con alto nivel de participación y 3.500 euros en premios

Kevin Tarek Viñuela, campeón del Mundo de Acuatlón en 2024 y de Europa en 2025; Nacho Gálvez, campeón de España de Triatlón Media Distancia 2026, y Jarno Pousada, campeón de España de Duatlón, en categoría masculina; y Elsa Pena, subcampeona de Europa de Acuatlón 2025, la internacional Ana María Santiso y la asturiana Andrea Trigo, cuarta clasificada en la prueba individual del reciente Campeonato de España por Autonomías, son algunos nombres destacados del Acuatlón de Luanco, que celebra hoy su sexta edición poniendo en juego el Campeonato de Asturias y con una dotación económica de 3.500 euros. Más de 150 deportistas, con un 40% de participación de licencias de otras comunidades, principalmente Galicia, afrontarán los recorridos de natación en la playa de Santa María y carrera a pie por los diques del Gayo y el puerto nuevo. Se disputarán carreras de promoción para categorías menores a las 16:30 horas; de categoría cadete y juvenil, a las 17.30, y absoluta, con categorías júnior en adelante, a partir de las 18.30 horas.