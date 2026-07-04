El Alimerka Oviedo cierra la primera fase de su campaña de captación con 3.355 abonados
Los socios que renovaron podrán cambiar de asiento el lunes y el martes de la próxima semana
M. R.
El Alimerka Oviedo Baloncesto ha dado por finalizada la primera fase de su campaña de abonados para la temporada 26-27, la que incluía el periodo de reserva de asiento, con una cifra global de 3.355 carnés tramitados, de los que 620 corresponden a nuevas altas. El lunes y el martes de la semana que viene, días 6 y 7 de julio, aquellos que han renovado podrán cambiar y mejorar su asiento, para lo cual han recibido un correo de la entidad con las instrucciones para pedir cita presencial. La campaña se reanudará desde el día 9 y hasta el 24 de julio tanto por la vía online como por correo electrónico y de forma presencial, pero la atención en la oficina se interrumpirá el 25 de julio. Mientras tanto, el club busca tres fichajes con los que completar la plantilla, que sufrirá muchos cambios respecto a la de la pasada campaña.
- Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
- La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
- Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
- La inesperada presencia de un animal poco común en el Campo San Francisco sorprende en Oviedo
- El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
- La brutal agresión a un vecino sacude Boal: convocan una concentración de apoyo a la víctima y de rechazo a la violencia
- El campeón de escanciado Salvador Ondó y la ganadera y creadora de contenido Lucía Velasco, primeros cofrades de mérito del Corderu de Lena