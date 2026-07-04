El Alimerka Oviedo cierra la primera fase de su campaña de captación con 3.355 abonados

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha dado por finalizada la primera fase de su campaña de abonados para la temporada 26-27, la que incluía el periodo de reserva de asiento, con una cifra global de 3.355 carnés tramitados, de los que 620 corresponden a nuevas altas. El lunes y el martes de la semana que viene, días 6 y 7 de julio, aquellos que han renovado podrán cambiar y mejorar su asiento, para lo cual han recibido un correo de la entidad con las instrucciones para pedir cita presencial. La campaña se reanudará desde el día 9 y hasta el 24 de julio tanto por la vía online como por correo electrónico y de forma presencial, pero la atención en la oficina se interrumpirá el 25 de julio. Mientras tanto, el club busca tres fichajes con los que completar la plantilla, que sufrirá muchos cambios respecto a la de la pasada campaña.