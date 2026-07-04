La base Lucía García Peces, primera renovación del Siroko Gijón Basketball
"Creo en el proyecto", dice la alicantina, básica en la salvación del conjunto gijonés en su estreno en Liga Femenina 2
M. R.
La jugadora alicantina Lucía García Peces es la primera renovación del Siroko Gijón Basketball, que se dispone a afrontar su segunda temporada en Liga Femenina 2. Lucía, de 22 años, es una jugadora que actúa principalmente de base, aunque también puede jugar de escolta, y que la pasada campaña disputó 25 partidos con el conjunto gijonés, con el que promedió 10,1 puntos y fue una de las jugadoras básicas en los sistemas, primero de Carlos Fernández y después de Emilio Mauro, para acabar consiguiendo la permanencia. Había llegado a Gijón procedente del CB Cartagena de Primera Nacional. "Decidí renovar porque creo en este proyecto y en las personas que han formado parte de él desde el principio. Pondré todo mi esfuerzo y dedicación en la pista para conseguir los objetivos que nos marquemos", indicó Lucía tras renovar.
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