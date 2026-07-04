Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Bronce para el K-4 sub-23 de España, con las asturianas Yaiza Novo y Carla Corral, en el Mundial sub-23 de piragüismo sprint

El K-4 junior de la selección nacional sube también al tercer cajón del podio en las pruebas celebradas en Halifax (Canadá)

El K-4 sub-23 femenino medallista en Halifax.

El K-4 sub-23 femenino medallista en Halifax. / RFEP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. M. Carbajal

Oviedo

Medalla de bronce para el K-4 femenino de España, esta tarde, viernes, en el Campeonato del Mundo junior y sub-23 de sprint, en el lago Banook, en Halifax (Canadá), en la distancia de 500 metros, en categoría sub-23, con las asturianas Yaiza Novo Fernández (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) y Carla Corral de Coro (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura), junto a las gallegas Uxia Rodriguez Huertas (Kayak Tudense) y Natalia Moreira García (Club Piragüismo Ciudad de Pontevedra) que firmaron un registro de 1.37.93. El oro fue para Eslovaquia (1.35.81) y la plata para Hungría (1.36.12).

Asimismo, medalla de bronce, esta en categoría júnior masculino, para la K-4 500 metros formada por los palistas David Cosmos Cabrera (Piragüismo Silla) y Diego Feijóo Pérez (Kayak Tudense), Pedro Dámaso Delgado González y Martín González Fernández (Club de Mar Ría de Aldán – Gandón SA), tras completar el trazado quedándose a tan sólo 59 centésimas del barco de Hungría que se llevó el oro (1.30.02), mientras que la plata fue para Alemania (1.30.56). En tanto, las chicas del K-4 junior 500 metros, quedaron sextas (1.45.70) en la final A, repartiéndose las preseas Hungría (1.41.51), Alemania y Serbia.

Noticias relacionadas

Por su parte, el K-4 500 metros masculino sub-23, con el cántabro Ernesto Goribar Echevarría (Piragüismo Colindres), el asturiano Rubén Escudero Ordíz (Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón) y los gallegos Mauro Rodriguez Figueira (Club Piragüismo Verducido-Pontillón) y Óscar Juan Allegue Pena (Náutico Firrete), cayó en semifinales, pues, se quedó ayer, jueves, a únicamente 15 centésimas de poder acceder a la final A. La dorada presea en este Mundial sub-23 de sprint sería para el barco de Hungría, por delante de Polonia y Alemania.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
  2. La DGT confirma las nuevas matrículas que veremos por carretera a partir del 3 de julio y que ya no serán de cuatro números y tres letras: se estiman que unos 800.000 vehículos
  3. Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
  4. La inesperada presencia de un animal poco común en el Campo San Francisco sorprende en Oviedo
  5. El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso
  7. La brutal agresión a un vecino sacude Boal: convocan una concentración de apoyo a la víctima y de rechazo a la violencia
  8. El campeón de escanciado Salvador Ondó y la ganadera y creadora de contenido Lucía Velasco, primeros cofrades de mérito del Corderu de Lena

Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia

Indra, cansada de esperar por Barros, hará una fábrica de blindados en Galicia

Nuño, Cueto y Llera se lanzan a por los avales para ser candidatos a la Alcaldía

Nuño, Cueto y Llera se lanzan a por los avales para ser candidatos a la Alcaldía

Asalto a las instituciones

Bueño vibra con el jazz de Christopher Pellat Quartet y La Vía del Ferro

Bueño vibra con el jazz de Christopher Pellat Quartet y La Vía del Ferro

Hablan los testigos del resurgir deportivo de Pablo Carreño: "Se lo merece"

Hablan los testigos del resurgir deportivo de Pablo Carreño: "Se lo merece"

La nueva estrategia de China que amenaza al pujante sector de construcción naval asturiano

La nueva estrategia de China que amenaza al pujante sector de construcción naval asturiano

Bronce para el K-4 sub-23 de España, con las asturianas Yaiza Novo y Carla Corral, en el Mundial sub-23 de piragüismo sprint

Bronce para el K-4 sub-23 de España, con las asturianas Yaiza Novo y Carla Corral, en el Mundial sub-23 de piragüismo sprint

El Acuatlón de Luanco, con alto nivel de participación y 3.500 euros en premios

Tracking Pixel Contents