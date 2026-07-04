Bronce para el K-4 sub-23 de España, con las asturianas Yaiza Novo y Carla Corral, en el Mundial sub-23 de piragüismo sprint

Medalla de bronce para el K-4 femenino de España, esta tarde, viernes, en el Campeonato del Mundo junior y sub-23 de sprint, en el lago Banook, en Halifax (Canadá), en la distancia de 500 metros, en categoría sub-23, con las asturianas Yaiza Novo Fernández (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) y Carla Corral de Coro (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura), junto a las gallegas Uxia Rodriguez Huertas (Kayak Tudense) y Natalia Moreira García (Club Piragüismo Ciudad de Pontevedra) que firmaron un registro de 1.37.93. El oro fue para Eslovaquia (1.35.81) y la plata para Hungría (1.36.12).

Asimismo, medalla de bronce, esta en categoría júnior masculino, para la K-4 500 metros formada por los palistas David Cosmos Cabrera (Piragüismo Silla) y Diego Feijóo Pérez (Kayak Tudense), Pedro Dámaso Delgado González y Martín González Fernández (Club de Mar Ría de Aldán – Gandón SA), tras completar el trazado quedándose a tan sólo 59 centésimas del barco de Hungría que se llevó el oro (1.30.02), mientras que la plata fue para Alemania (1.30.56). En tanto, las chicas del K-4 junior 500 metros, quedaron sextas (1.45.70) en la final A, repartiéndose las preseas Hungría (1.41.51), Alemania y Serbia.

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Por su parte, el K-4 500 metros masculino sub-23, con el cántabro Ernesto Goribar Echevarría (Piragüismo Colindres), el asturiano Rubén Escudero Ordíz (Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón) y los gallegos Mauro Rodriguez Figueira (Club Piragüismo Verducido-Pontillón) y Óscar Juan Allegue Pena (Náutico Firrete), cayó en semifinales, pues, se quedó ayer, jueves, a únicamente 15 centésimas de poder acceder a la final A. La dorada presea en este Mundial sub-23 de sprint sería para el barco de Hungría, por delante de Polonia y Alemania.